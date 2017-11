Nacho: ''Estoy cabreado, ha sido un resultado muy malo''

Nacho durante un encuentro / Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Noviembre ha empezado mal para el equipo de Zidane, la de hoy ha sido una noche muy dura para el Real Madrid. Wembley ha sido testigo, ha visto vencer con autoridad a los de Pochettino con un 3-1 frente a los blancos, haciéndose así con la primera posición del grupo H.

Nacho, que ha hecho de portavoz del equipo merengue ha comparecido ante los medios de comunicación tras el fatídico encuentro: ''Estoy cabreado, ha sido un resultado muy malo'', confirmó el jugador. ''Cuando mejor estábamos nosotros nos han metido el segundo gol'', añadió.

Para el central blanco ha sido un partido muy complicado pero cree que no se lo han merecido: ''Es verdad que ellos han estado muy efectivos arriba, pero creo que la segunda parte únicamente ha sido con ellos de contra, pero bueno''.

En cuanto a la actitud de los jugadores cree que no hay nada que reprocharles: ''No ha sido un problema de actitud no, si es verdad que el otro día hablamos de que a lo mejor nos relajamos un poquito, puede ser, pero hoy no'', confesó. ''Hoy no hay nada que echar en cara al equipo, la actitud de todos los jugadores ha sido muy buena''.

''El resultado no ha sido perfecto, lógicamente, pero la actitud ha sido buena y eso no se nos puede echar en cara''.

También piensa que no ha sido problema de Zidane ni del sistema táctico: ''Es verdad que atrás estamos un poquito más expuestos pero, como te digo, en la segunda parte cuando mejor estábamos hemos encajado el segundo gol, que yo creo que nos ha hecho mucho daño porque estábamos muy bien'', explicó el jugador, ''estábamos atacando con ocasiones y ese gol nos ha afectado un poquito, pero en líneas generales arriba estábamos bien, teniendo ocasiones'', concluyó.

''Encajar tres goles no es fácil para nadie, menos para los defensas''.

Respecto a la solución, el central blanco cree que está en trabajar y seguir luchando: ''Esto se arregla desde abajo, trabajando, esto es fútbol, estamos jugando contra el Tottenham, que es un equipazo, lo ha demostrado. Hay levantar la cabeza, no hay nada perdido, somos el Real Madrid, tenemos una gran plantilla y yo creo que con trabajo llegaran los resultados''.