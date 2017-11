Pecado español en la catedral inglesa

Google Plus

El Madrid no superó a los Spurs | Foto: Daniel Nieto

Menú perfecto para la reivindicación: Champions, Wembley y el rival más competente posible. El Real Madrid no quiso aprovecharse de las circunstancias para borrar el fallo del domingo y volvió a pecar, esta vez en la catedral del fútbol inglés. La ausencia de un estilo determinado está martirizando al Real Madrid jornada a jornada, dividiendo a la afición y creando un estado anímico nunca antes visto en la era Zidane.

Los errores arbitrales y la mala suerte no son excusas para justificar el deficiente rendimiento del Real Madrid. Una plantilla que tiene por corazón a Isco, Casemiro, Kroos y Modric debe tener el resultadismo perfecto por bandera. Así, la dependencia del omnipresente malagueño está agotando a un Madrid que cada vez presenta menos ideas. En agosto, el Santiago Bernabéu disfrutaba de un excelso Real, que dominaba a su antojo a los mejores equipos de Europa. Ahora, la plantilla sigue intacta y únicamente huérfana del añorado Carvajal.

El inconformismo es el mejor recurso para afrontar el resto de la temporada. Exigir, criticar y sobre todo, rotar, son necesarios para dar un lavado de cara. Zidane tiene miedo a sentar a varios jugadores y el equipo está pagando estas decisiones con puntos. Asensio no conoce la titularidad y Ceballos, la perla veraniega de esta temporada, no tiene minutos para hacer su habitual derroche de calidad. La gestión del técnico francés se ha redireccionado a un camino que no es el correcto.

El equipo de Zidane se ha visto reflejado hoy en un Tottenham que recordó a aquel Madrid de la Décima. Solamente el contraataque de libro en el tanto de Eriksen ha sido capaz de causar cierta nostalgia en el aficionado madridista, deseoso de volver a disfrutar con tal determinación. Aquel Madrid de Ancellotti, fiel a la rapidez y la espontaneidad, contrasta radicalmente con el desgaste físico y moral actual.

Cristiano, tranquilo, habló tras la debacle de ‘’mala racha’’. Otro sector del madridismo apunta a pedir responsabilidades, consciente de que si los buenos resultados no llegan, las alegrías no se conseguirán en mayo. Esta es la voz de la afición que no ha visto hoy un campeón de Europa sobre el terreno de juego, sino un equipo que se lamentó en el templo donde debía de salir victorioso. A pesar de todo, conviene recordar que algunos campeones se fraguan con la viva fuerza alimentada por el fracaso. Que nadie de al Madrid por muerto.