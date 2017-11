Cristiano: ''Esto es una mala racha pero la queremos cambiar''

Google Plus

Cristiano Ronaldo durante un encuentro / Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Noviembre ha empezado mal para el equipo de Zidane, la de hoy ha sido una noche muy dura para el Real Madrid. Wembley ha sido testigo, ha visto vencer con autoridad a los de Pochettino con un 3-1 frente a los blancos, haciéndose así con la primera posición del grupo H.

Cristiano Ronaldo ha querido hablar después para los medios de comunicación: ''Esto es una mala racha, pero la queremos cambiar'', ha dicho.

El crack luso es consciente de la mala situación que están viviendo pero no se deja llevar por los nervios y la desesperación. ''Así es el fútbol'', ha dicho: ''Unas veces se gana y otras se pierde pero hoy el equipo está tranquilo, y añade: ''Es malo porque hemos perdido y estamos acostumbrados a ganar, pero yo veo que esto es una mala racha''.

''Es una racha, no estamos como queríamos pero hay que seguir''.

El Bicho ha mostrado su versión más madura y analítica y ha explicado que esto son cosas del juego: ''No ha pasado nada, son malas rachas, no podemos estar siempre bien, hay que cambiar y admitir que no estamos como queríamos pero hay que estar tranquilos'', y añade: ''El fútbol cambia, seguro que lo vamos a cambiar, es el principio tenemos mucho tiempo todavía para mejorar y seguro que lo vamos a hacer''.

''Yo no veo jugar al equipo tan mal, hay que estar confiados''.

Sabe que la afición habla pero él insiste en que las cosas irán bien, que él es quien habla de frente con los compañeros y que todos son conscientes de la situación: ''Cuando no ganas, la gente intenta buscar siempre cosas. Sabemos que estamos en mal momento pero las cosas cambian'', añadió.

Como comandante, CR7 también sabe liderar y guiar al resto del equipo cuando las cosas no funcionan: ''Cuando estas perdiendo, cuando las cosas no van como quieren, es normal apoyar a tus compañeros, pero fue un palo muy grande ir perdiendo por 3-0, y al final ha sido un mal resultado''.

Y para mejorar la situación opina: ''Pudimos marcar más, pero son cosas que no controlamos, lo que sí podemos controlar es nuestra actitud, correr, luchar...'', añadió el delantero.

Lo que sí tiene claro es que esto es una mala racha y está seguro de que pronto la cambiarán: ''Las cosas son como son, no hay que esconderlas, hay que estar positivo porque lo que cuenta es el final no el principio''.