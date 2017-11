El Real Madrid pasa por su peor racha desde 2015

Zidane en el banquillo frente al Tottenham | Daniel Nieto (VAVEL)

Lo cierto es que el Real Madrid no ha empezado nada bien la temporada en el ámbito global, ya que salvo en las dos supercopas, el equipo no ha dado la talla como se esperaba, estando a ocho puntos del F.C. Barcelona en la jornada diez de Liga, y segundo del grupo en Champions, por detrás del Tottenham de Pochetino, al que ha sido incapaz de ganar en sus dos enfrentamientos.

Kroos encara a un rival en el partido de ida frente al Tottenham | Daniel Nieto (VAVEL)

El principal señalado siempre que ocurre una mala racha de resultados es el entrenador, y la verdad es que Zidane a pesar de todo lo que ha conseguido está siendo en parte criticado por la afición blanca, el técnico francés no termina de dar con la tecla esta temporada, y el equipo parece estar sin ideas en la parte ofensiva del juego, en donde en cuanto las cosas van mal los jugadores se limitan a poner centros al área, y en la parte defensiva nos encontramos un equipo partido en dos y que sufre mucho cuando pierde el balón a la hora de replegarse defensivamente. Otro hecho con el que Zidane está siendo muy criticado es con el reparto de minutos, las famosas rotaciones con las que convenció a todos la pasada temporada no están surgiendo su efecto en esta, y es que jugadores como Ceballos, Theo Hernández o Marcos Llorente, que lo hacen muy bien cuando salen al campo, no están contando todo lo que en un principio se esperaba, y más viendo que jugadores como Marcelo, Kroos o incluso Modric, no están pasando por su mejor momento.

Zidane confía en el 4-4-2, con el centro del campo en rombo y con Isco apareciendo por todo el campo a sus anchas, pero el principal problema radica en que jugadores importantísimos como Kroos, cuya función táctica es vital, no está realizando su función igual de bien que el año pasado, o que jugadores como Marcelo, Benzema o incluso Modric que aparecen en ataque y desequilibran los partidos tampoco están logrando aparecer, sumado a las bajas de Carvajal y Bale, dejan a Isco como el único creador de juego y a Ronaldo como el único rematador.

Es curioso que esta mala racha de resultados no se produjera desde el último año de Ancelotti, con el cuál se está empezando a comparar este de Zidane, a causa de que este aprendió mucho del entrenador italiano, y de que el bloque de la plantilla es el mismo que en 2015, aunque aún es demasiado pronto para hacer comparaciones, ya que las notas se deben poner a final de temporada, y el Real Madrid tiene aún posibilidades de hacer una gran temporada, ya que estamos a principios de Noviembre nada más, eso sí, los de Zidane han de ponerse las pilas cuanto antes, porque el margen de error cada vez es menor.