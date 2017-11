Cristiano, el Rey de Europa

Cristiano Ronaldo ante el Tottenham | Foto: Vavel

A Cristiano Ronaldo le sigue gustando la máxima competición europea y lo va demostrando en cada partido, anoche volvió a anotar en la UEFA Champions League. Ya es la segunda vez que el portugues anota en las primeras tres primeras jornadas de la competición. La primera vez fue en la temporada 2012/13.

Temporada 2012/13

El luso comenzó este espectacular dato en un partido ante el Manchester City, en una remontada en el feudo blanco de lo mas impresionante. Aún se recuerda en la retina madridista la celebración del por entonces técnico madridista José Mourinho saltando al campo de rodillas.

El partido comenzó con una superioridad del Real Madrid obligando al equipo inglés a encerrarse en su propio campo, pero no fue hasta el segundo tiempo donde se vivió un partido loco con goles de ambos equipos. Comenzó anotando el Manchester City de la mano del delantero bosnio Edin Džeko en el minuto 68 de partido. La respuesta madridista no se hizo esperar y Marcelo anotó para el Real Madrid en tan solo ocho minutos despues. La cosa no quedaba ahí cuando a los nueve minutos siguientes, en el minuto 85, Kolarov enviaba el balón al fondo de la portería que protegía Iker Casillas. Nada mas sacar el Real Madrid adelantó lineas y a los dos minutos, en el 87, Benzema volvía a poner tablas en el marcador, tablas que Cristiano Ronaldo se encargaría de deshacer con un increible golazo desde el borde del área.

La siguiente victima del delantero portugués fue el Ajax de Amsterdam. Gran partido con una gran actuación ofensiva del Real Madrid culminó el portugués Cristiano Ronaldo con su primer 'hat-trick' en la UEFA Champions League.

El tercer partido en el que la estrella madridista fue capaz de anotar, ocurrió en la derrota por dos goles a uno ante el Borussia Dortmund. El partido comenzaba con un Real Madrid llegando por momentos pero sin acierto, a la vez que alguna llegada del conjunto teutón ponía en peligro la portería blanca. Y así llegó el primer gol del Borussia Dortmund, tras un fallo del ex-defensa madridista Pepe, entregó el esférico al equipo rival, y rápidamente le cayó a Robert Lewandowski, que se encaminó hacia la portería de Casillas y definió a la perfección para adelantar a los suyos. La reacción del Madrid no se hizo esperar, y en la siguiente jugada, un magnifico pase de Özil desde su propio campo lo aprovechó Ronaldo para superar por alto y al primer toque al portero del Dortmund y restablecer el empate en el marcador. En la mitad del segundo tiempo, Schmelzer, se encargó de marcar el gol que daría la victoria al Borussia Dortmund.

Temporada 2017/18

En la actual temporada, Cristiano Ronaldo comenzó anotando al APOEL de Nicosia. Apenas transcurridos diez minutos de juego se adelantó el Real Madrid. Isco inició el contragolpe y se deshizo de un rival con una vistosa maniobra, entregó el esférico a Bale y la perfecta asistencia del galés fue aprovechada por Cristiano Ronaldo para llevar el balón a la red. Al inicio de la segunda parte, Cristiano convertía el segundo gol desde el punto de penalti.

El siguiente rival al que Cristiano Ronaldo mataría con dos goles fue el Borussia Dortmund. Tras ganar el espacio Bale, centró en el minuto 50 y Cristiano Ronaldo llevó el balón a la red con su pierna izquierda. A once minutos del final, Modric sacó un nuevo pase a la espalda de la defensa rival y Cristiano Ronaldo no perdonó en el mano a mano para firmar un doblete en su partido 400 con el Real Madrid.

Días después se sumó otra víctima a la lista de Cristiano Ronaldo, el Tottenham Hotspur. Comenzó mandando el conjunto blanco, moviendo el balón con criterio y buscando los espacios ante una zaga inglesa muy bien colocada. Achraf y Cristiano fueron los protagonistas de los primeros compases. A pesar del buen juego madridista, llegó primero el tanto del conjunto inglés gracias a un desafortunado despeje de Varane que se fue al fondo de la portería madridista. Trece minutos después, Aurier zancadillea a Kroos dentro del área pequeña, pena máxima que se encarga de transformar Cristiano Ronaldo.

