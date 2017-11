Martín Vázquez: ''Es evidente que el equipo no está bien pero la temporada es larga''

Martín Vázquez en su etapa como madridista / Foto: Real Madrid

Rafael Martín Vázquez (Madrid, 1965) es un ex futbolista español. Fue jugador del Real Madrid de 1983 a 1990 y de 1992 a 1995; del Torino (Italia) de 1990 a 1992; del Olympique de Marsella (Francia) en 1992; del Deportivo de la Coruña (España) de 1995 a 1997; del Atlético Celaya (México) en la temporada 1997-98 y del Karlsruher SC (Alemania) en 1998. También fue internacional con la Selección Española de Fútbol.

Formó parte, junto con Emilio Butragueño, Manolo Sanchís, Míchel y Miguel Pardeza, de la generación de jugadores madridistas procedentes de la cantera del Castilla CF, popularmente conocida como La Quinta del Buitre.

Tras ser formado en las categorías inferiores del Real Madrid y ser escogido mejor jugador del Mundial Juvenil de 1981 debutó en partido oficial con 17 años en un Murcia - Real Madrid. Con el Real Madrid ganó seis trofeos de Liga y dos Copas de la UEFA.

El ex madridista es consciente de los malos resultados que está obteniendo el Real Madrid pero no pierde la esperanza en el club de su vida: "No creo que haya crisis. Es evidente que el equipo no está bien pero la temporada es larga. Los jugadores son los mismos. Han ganado dos Champions seguidas. Hay que tener toda la confianza en ellos. El Real Madrid tiene la capacidad de salir de esta situación", aclara.

Como antiguo jugador, entiende las críticas pero sigue confiando en los jugadores y en Zidane: "Pasamos muy rápido de la euforia al pesimismo y más en el Real Madrid, que está obligado a ganar hasta los amistosos. Pierdes dos partidos y se encienden las alarmas", afirma.

También sabe que debido a las últimas derrotas, la distancia entre el Madrid y el Barcelona se hace mayor pero no pierde la esperanza: "Es una ventaja muy importante pero queda mucho campeonato. Los momentos buenos y malos llegan para todos", concluye.