Mourinho: "Me hubiera gustado llegar al Real Madrid en el momento en que lo dejé"

Google Plus

El ex entrenador del Real Madrid, José Mourinho | Foto: Daniel Mullor Cabrera (Vavel)

El actual entrenador del Manchester United ha recordado su etapa en el Real Madrid, además ha hablado del modo en que desarrolla su trabajo y de su talento vocacional para ser entrenador. El entrenador portugués llegó al equipo madridista el 28 de mayo de 2010 y desde ese día hasta su marcha comunicada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el 23 de Mayo de 2013 llegó a conseguir una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España tras casi tres años al mando del vestuario madridista. Después de esa etapa, José Mourinho volvió al Chelsea el 3 de junio de 2013 tras haberlo dejado en septiembre de 2007 confirmándose como 'The Happy One'. En mayo del pasado año llegó como entrenador al Manchester United donde consiguió la UEFA Europa League 2016/2017, el único título que le faltaba a los 'Red Devils'.

Después de toda su travesía por grandes clubes europeos como el Benfica, Oporto e Inter de Milan junto con los anteriores, José Mourinho ha accedido a echar una vista atrás en su carrera y evaluar sus decisiones en el pasado. Comentando sobre la dificultad de su trabajo, ha declarado: "¡No! ¡Trabajo como un loco! Creo que para tener éxito en un un trabajo como el mío hoy en día, primero tienes que controlarlo todo y luego intervenir en múltiples niveles de experiencia". Además ha declarado que a la hora de elegir dirigir un club lo más importante es "desarrollar el club en el que trabajas, ese es el plan perfecto".

Acerca de su habilidad como entrenador ha declarado que ha "nacido para entrenar", además ha comentado que hay "docenas de formas de desarrollar el talento". Más en concreto sobre su manera de desplegar sus conocimientos comentó lo siguiente: "Algunos, como los exjugadores, han logrado llevar su experiencia al nivel más alto del campo al banquillo. Otros, como yo, no eran muy buenos jugadores. Tuvimos que estudiar Ciencias del deporte en la universidad, descifrar gradualmente la filosofía del juego, pero al final no estábamos en igualdad en la línea de salida. Sinceramente, creo que tuve un pequeño avance innato" concluyendo sobre su metodología: "Evidentemente que aplico un método específico de gestión cuando entreno. Además, mi método es copiado actualmente por muchos colegas".

Por otra parte, también ha dejado ver que para llegar a estar entre los mejores entrenadores es necesario disponer de un don: "La gente piensa que los buenos futbolistas están dotados de un talento natural, pero en la mayoría de los casos creen que los buenos entrenadores son muy trabajadores. Los entrenadores pueden aprender a ser buenos profesionales, pero no los mejores del mundo. Los mejores nacen así ".

Finalmente, Jose Mourinho ha recordado su etapa en el Real Madrid y la situación en la que quedó el club tras su marcha al Chelsea: "Me hubiera gustado llegar al Real Madrid en el momento en que lo dejé. Me gustaría aterrizar en el Manchester United justo cuando decida irme. ¿Para qué? Para coger a un equipo entrenado por Mourinho... ¡Un sueño!. (...). Cuando me fui, el Madrid estaba preparado para explotar. Desde entonces fue cuando realmente empezó a ganar, especialmente contra el Barcelona. (...). Soy un constructor, un albañil del fútbol".