Cristiano Ronaldo: ''Si tienes talento y trabajas duro, serás mucho mejor''

Cristiano Ronaldo | Foto: VAVEL)

La estrella portuguesa del Real Madrid, Cristiano Ronaldo ha respondido algunas preguntas en una entrevista de uno de sus patrocinadores, Nike.

La entrevista comenzó con preguntas sobre sus botas, Cristiano dejó claro que no tiene botas favoritas en particular y que lo más le gustaba de sus botas actuales era el color: ''Me gusta el color, el blanco es importante para mí''.

Cristiano Ronaldo en la presentación con el Real Madrid | Foto: Real Madrid

Después de hablar de las botas de Cristiano Ronaldo, pasaron a preguntas futbolísticas, exactamente a cuál era el secreto para que el luso siguiera anotando en cada partido y ganando, una buena pregunta a la que Cristiano contestó que era el simple hecho de jugar al fútbol: "Lo que me mantiene siempre motivado es el hecho de jugar siempre al fútbol. Esto es lo que me gusta hacer. Me siento bien y quiero seguir".

En la entrevista, tocó elegir entre dos opciones a la estrella madridista, ¿Talento o trabajo? A pesar de que Cristiano prefiere talento, no pudo quedarse solamente con una de ellas y dijo que se necesitan ambas para ser aún mejor: "Talento. Si no tienes talento, olvídalo. Pero claro, si tienes talento, trabajas duro y te dedicas, serás mucho mejor. Pero yo como te dije, tengo talento".

También hubo tiempo para recordar sus inicios en el mundo futbolístico, y cuando empezó a creer en poder llegar a ser jugador profesional de fútbol: "Con 16 años sentí que podía ser jugador de fútbol profesional. A los 15 o 16, cuando empecé a entrenar con mi primer equipo, el Sporting. Ahí sentí que podía ser futbolista profesional".

Cristiano junto al resto de la plantilla del Real Madrid con la camiseta conmemorativa a los 400 partidos del luso con la elástica blanca | Foto: Real Madrid

Y para acabar, le preguntaron por su futuro, a ver si se veía completamente retirado del mundo del fútbol o si se veía como entrenador en un futuro, dejó claro que le gusta vivir el presente y no pensar mucho en el futuro: ''Es difícil decir que haré en el futuro, pero de algo estoy seguro: me gusta vivir el presente. Mi presente es bueno sé que no seré joven para siempre. Hoy no me veo siendo entrenador en un futuro''.