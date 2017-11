Las Palmas, contra su propia historia

Google Plus

Foto: La Liga

Duelo de necesitados en el Santiago Bernabéu. Real Madrid y UD Las Palmas no pasan por sus mejores momentos ni mucho menos. Y la noche de hoy se antoja clave para el devenir de las próximas semanas. No obstante, el escenario (dada las circustancias) no parece ser el más indicado para unos y otros. Para los blancos, porque Chamartín se le atraganta. Es llamativo y extraño al mismo tiempo. Cómo un equipo de las dimensiones que cuenta el combinado merengue, puede llegar a sufrir tanto en su propio feudo. Ya ocurrió el año pasado y esta temporada se confirmó con esos tres primeros pinchazos caseros ante Valencia, Levante y Betis. Algo está pasando en La Castellana.

Y para los amarillos por el "tabú" que representa. El conjunto isleño no ha ganado nunca en la casa de los actuales campeones de Europa. Y eso que el pasado curso estuvieron a punto de lograrlo. Con 1-3 en el marcador a falta de diez minutos, Cristiano Ronaldo arruinó toda esperanza "pío pío" de llevarse por primera vez, los tres puntos de la capital. Pero las cosas han cambiado. En ambos bandos.

La escuadra amarilla lleva en declive desde que Quique Setién anunciara la anterior campaña, a falta de varias jornadas, que dejaba el club. Desde ese momento, todo son malas noticias. Boateng, Javi Varas y Roque Mesa (dos de ellos jugadores vitales) también dijeron adiós en un verano muy confuso marcado por la no llegada del técnico De Zerbi. El equipo que ahora entrena Pako Ayestarán, solo ha ganado dos partidos esta temporada, es antepenúltimo y no ha vencido ni una vez en sus 37 visitas al Santiago Bernabéu. Los antecedentes no es que sean los más idóneos para cambiar el rumbo, pero esto es fútbol. Aquí todo puede pasar.

Porque también existen rayos de esperanza para los canarios. A pesar de todo, el Real Madrid no fue capaz de doblegarlos la pasada campaña (2-2 en el Gran Canaria y 3-3 en Chamartín) y todavía se guarda muy buen recuerdo de aquel mítico 4-2 que le encajó el combinado amarillo al Real Madrid de los "Zidanes y Pavones" en el Estadio Insular. Ese día, un jovencísimo Rubén Castro le amargaría la noche al actual entrenador merengue, y a Vicente del Bosque desde el banquillo. Eso sí, el Real Madrid también le ha endosado derrotas dolorosas a los de Gran Canaria. Como el 7-0 de 2002, cuando Fernando Morientes anotó un póker de goles. O el 10-1 que recibieron en enero de 1959. Los Di Stefano, Puskas, Gento y compañía se lo pasaron más que bien.

Sin embargo, el contexto de este duelo está marcado por la mala racha que viven ambos equipos. Todo parece indicar a que la UD pagará los platos rotos que han ido acumulando los chicos de Zidane durante las últimas semanas. Esos partidos ante Girona y Tottenham determinan una crisis que buscará ser volteada hoy antes del nuevo parón de selecciones. Para ello, es muy probable que el técnico alsaciano de entrada a futbolistas no tan habituales en la rotación blanca. Vallejo, Ceballos y Llorente tendrán (casi con total seguridad) una nueva oportunidad para demostrarle a "Zizou" lo importante que pueden llegar a ser. Así como Asensio. Y en la UD, la baja de Jonathan Viera (KO para el próximo mes de competición) es muy sensible para los planes de su manager.

Está por ver cómo se desarrolla un encuentro marcado por la incógnita. ¿Recuperará el Real Madrid su mejor versión? ¿Vencerá sin hacer mucho ruido? ¿Agravará su mala racha? Las Palmas cuenta con grandes futbolistas para retumbar los muros del Bernabéu. Pero si la escuadra de La Castellana se pone seria, los tres puntos se quedarán en la capital sin ninguna duda.