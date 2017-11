El toque de balón de Ceballos es garantía de victoria

Si Ceballos juega, el Madrid gana. | Foto: Daniel Nieto (Vavel)

Desde luego, se puede decir que la temporada actual ya no se encuentra en fases tan tempranas, ya se han jugado diez jornadas de liga hasta ahora (lo que significa 30 puntos ya adjudicados de los 114 que se pueden conseguir por cada club en cada temporada), y ya se han jugado las cuatro primeras jornadas de la fase de grupos de la UEFA Champions League. No es aún gran cosa, pero esta temporada ya ha podido dejar ver varios patrones que resultan muy interesantes para los que aman el fútbol y disfrutan estudiándolo día a día.

En lo que respecta al Real Madrid en lo colectivo, el conjunto de Zidane se encuentra en el centro de la fase irregular que cada temporada parecen sufrir los de Zidane, aunque siempre han demostrado que luego saben reponerse y recuperar todo lo que se perdió, pero en la faceta individual parece ser que se ha presentado un nuevo patrón, una nueva costumbre, que resulta bastante interesante: Todo radica en el fechaje veraniego de este año en el que el club blanco supo llevar a buen puerto a orillas del Guadalquivir, se trata en este caso de Dani Ceballos.

El ex jugador bético cuajó una gran temporada pasada en el Real Betis llegando a disputar 31 partidos en los que consiguió anotar dos goles y dos asistencias, aunque no es por su capacidad goleadora por lo que más brilla el sevillano, si no por su faceta atacante en el centrocampo y su visión de juego que se puede complementar perfectamente con jugadores como Isco, Modric o Marco Asensio, lo que provocó que varios clubes de gran calado internacional se fijaran en él, pero finalmente acabó decantándose por el Real Madrid. Desde su llegada, Ceballos no ha disputado una gran cantidad de minutos, pero en los que ha disputado, que en total son ocho, el Real Madrid ha conseguido la victoria, justamente lo que más necesitan los de Zidane en estos momentos.

Ceballos ante el Apoel Nicosia en Champions. | Foto: Daniel Nieto (Vavel)

El utrerano apenas disputó los minutos finales de la vuelta de la Supercopa de España ante el Barcelona en el Bernabéu, la eliminatoria ya estaba completamente resuelta y el ex bético ya consiguió su primer título como jugador madridista; en la Champions tan solo disputó los últimos 17 minutos de un encuentro en el que el Madrid volvió a llevarse la victoria; ante la Real Sociedad disputó los últimos cuatro minutos en un partido que acabó con victoria madridista con un resultado de 1-3; más tarde ante el Alavés disfrutó de su mejor partido en el que comenzó de titular y anotó los dos goles madridistas del encuentro que le dieron la victoria a los de Zidane; más adelante prosiguió con su racha goleadora tras jugar los minutos finales ante el Borussia Dortmund en Champions con victoria madridista de 1-3, y en liga ante el Espanyol y contra el Eibar también disputó de minutos en ambos encuentros que volvieron a convertirse en victoria para el Real Madrid.

Sin ninguna duda es una racha valiosa la que está disfrutando Dani Ceballos que puede ayudar en gran medida a los blancos en los próximos partidos, y sin ir más lejos, ante la UD Las Palmas encontrándose en la lista de convocados, puede continuar su racha.