Gran victoria del Real Madrid Castilla frente al Rápido de Bouzas

Comenzaba el partido sin mucha intensidad, con un Castilla que presentaba prácticamente el mismo once que frente al Celta B, con el único cambio de Álex por Reguilón en uno de los laterales. Empezaron ambos equipo esperando a que el rival diera el primer paso, y el primer acercamiento lo iban a provocar el Club Rápido de Bouzas con un córner que despejaba Belmán de puños sin problemas. En estos primeros minutos apenas iba a disponer de ocasiones el conjunto de Santiago Solari, y no iba a ser hasta el minuto once el primer disparo a puerta, por medio de Óscar que intentaba sorprender al meta rival con un disparo lejano que se iba a marchar por encima del larguero. Poco a poco se iban a ir animando los de Solari con un buen centro de Franchu desde la derecha, pero iba a estar muy atento el central Trigueros para despejar de cabeza.

Intentaban responder los gallegos por medio de Ánderson que iba a ser el que iba a llevar todo el peligro del equipo, con el nueve encarando por banda a Álex y sacando centros que nunca encontraban rematador, gracias a la buena labor de los defensores blancos. Se iba a producir otra ocasión del Real Madrid, con una buena acción de Franchu, que iba a centrar al área, pero Trigueros no dejaba a Cristo rematar con comodidad y el disparo se marchaba desviado.

Ánderson pelea con Javi Sánchez. | Daniel Nieto (VAVEL)

En estos primeros 20 minutos ambos equipos iban abusar de los centros laterales y apenas se iban a poder ver buenas ocasiones a causa del buen hacer de los defensores. La iba a tener el castilla en el minuto 35 gracias a una buena acción a balón parado, tras una falta lateral que centra Óscar, pero Seoane no llega al remate, continuaba muy cerrado el Rápido de Bouzas, y solo Ánderson era capaz de crear peligro en ataque. En el minuto 41 se producía la ocasión más clara de la primera mitad, tras un centro pasado de Franchu, que óscar iba a tocar para Cristo, pero el disparo de este dentro del área, se iba a ir a la izquierda de la portería de Brais, de esta forma llegaríamos al descanso

Iba a comenzar la segunda mitad con el Castilla mucho más activo, y en el minuto 48 iba a pitar el colegiado penalti por agarrón de Ruxi, sobre Manu Hernando, esta acción le iba a suponer ver la cartulina amarilla al defensor del equipo gallego, el penalti lo iba a transformar Javi Sánchez y así llegaría el primer gol del Castilla, que se iba a liberar el con el gol, y a punto estaba Seoane de hacer el segundo, tras un gran balón de Cristo a la espalda de la defensa, a favor de la carrera de Seo, que iba a recortar y su disparo se marchaba desviado. Poco después la tuvo Dani Gómez, tras otra buena acción de Cristo por banda, que estaba llevando casi todo el peso del equipo en ataque, pero el balón salía rebotado y el centro de Óscar lo iba a rematar el de Alcorcón al palo.

Óscar intenta desbordar a un rival. | Daniel Nieto (VAVEL)

Se iban a producir los mejores minutos del Castilla, que iba a aprovechar los espacios que empezaba a dejar el equipo de Borja Jiménez. En el minuto 60, a punto estuvo el Castilla de hacer el segundo, tras un buen centro de Franchu, que a punto estuvo de enviar a su propia portería Cris, casi de seguido iba a tener otra Dani Gómez, con un disparo cruzado que se iba desviado por la derecha de Brais.

Intentaba reaccionar el Rápido de Bouzas, por medio de un disparo lejano de David, que iba a despejar Belmán sin problemas. En el minuto 68, Ánderson iba a tener la ocasión más clara para empatar, con un remate dentro del área pequeña que se iba por la izquierda de Belmán. Justo después de esta acción se marchaba expulsado Ruxi tras un agarrón a Franchu para cortar el contraataque. A partir de aquí el dominio del Castilla iba a ser absoluto, y en el minuto 74 Fidalgo iba a marcar el segundo, ¡Un auténtico golazo!, un gran remate de cabeza del mediapunta, que entraba por la escuadra, tras un gran centro de Quezada. Cinco minutos después llegaba el gol de Seoane tras un rechace de un disparo de Fidalgo, que finalmente iba a rematar el mediocentro en boca de gol, se animó Seo con el gol, porque tan solo un minuto después iba a tener otra oportunidad de marcar el segundo gol en su cuenta personal.

En el minuto 81 otra expulsión para el Rápido de Bouzas, roja directa para David, tras una dura entrada sobre Quezada, y de esta forma se iba a acabar el partido, con un Rápido de Bouzas ya preocupado de no tener más inconvenientes y con el Real Madrid Castilla pensando en el próximo encuentro, con esta victoria los de Solari se alejan de los puestos de descenso, y ya miran hacia arriba.