EL Madrid recibe a Las Palmas en horas bajas

Lucas Vazquez en un lance de un partido Real Madrid - Las Palmas | Foto: realmadrid.com

El Real Madrid está en crisis futbolística, los blancos atraviesan un momento delicado en cuanto a juego se refiere. A pesar de crear ocasiones de gol, no son capaces de materializar las mimas, mandando la mayoría de disparos que realizan durante el partido a las manos del portero o fuera.

También atraviesan horas bajas en defensa, donde se están notando las bajas de Keylor Navas y Varane. El equipo no muestra la solidad defensiva que en otras ocasiones ha exhibido, instaurándose una sensación de inseguridad a la hora de defender que en muchas ocasiones termina sancionando a los blancos en forma de goles en contra. Sergio Ramos, uno de los líderes del equipo, es uno de los que más está acusando esta inseguridad, mostrando poca solidez y confianza en sus movimientos y decisiones. La baja de Dani Carvajal también está siendo sensible, ya que Achraf, a pesar de cumplir, no aporta al equipo lo que Carvajal le da al Madrid, una gran confianza a la hora de defender y una gran capacidad de asociarse con sus compañeros, así como conectar centros peligrosos con los atacantes.

Zidane tampoco dispone de un hombre importante para el medio del campo, Mateo Kovacic. El croata era todo un revulsivo para desatascar el juego blanco, un mediocentro box to box que era capaz tanto de defender ataques rivales como de sumarse al ataque del equipo. Por último, la baja de Gareth Bale también debilita el ataque blanco, obligando a jugadores, que no están habituados a jugar en su posición, a desempeñar el papel del galés sobre el terreno de juego.

Todas estas bajas hacen que el fondo de armario blanco sea cada vez más escaso, y que Zinedine Zidane cuente con pocas alternativas cuando el equipo no funciona sobre el terreno de juego. Las bajas, la desconfianza y la poca conexión futbolísticia entre los jugadores hace que el Real Madrid se encuentre en una situación de debilidad, que puede comprometer la temporada blanca si sigue cosechando malos resultados.