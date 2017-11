Puntuaciones de los madridistas en el encuentro Real Madrid 3 - 0 Las Palmas

Google Plus

El Real Madrid finalmente ha recobrado la senda de la victoria tras conseguir vencer a la UD Las Palmas en el encuentro de la decimoprimera jornada de La Liga Santander. Son tres puntos importantes para los de Zidane que necesitaban una victoria con resultado contundente para recuperar la confianza y la garra de gol con la que siempre se ha caracterizado el equipo blanco. Desde el inicio hasta el final el Real Madrid tuvo la posesión del balón pero aún era algo difícil conseguir materializar las ocasiones, aunque Las Palmas gozaba de algún que otro contraataque y no se mostraba demasiado incómodo en el campo el equipo canario. Finalmente tanto Casemiro, Asensio como Isco consiguieron hacer gol y dar los tres puntos a los madridistas.

Criterio de puntuación: 0-3 Muy mal | 4: Mal | 5: Regular | 6: Bien | 7: Bastante bien | 8: Gran partido | 9: Fantástico | 10: Sobresaliente

Kiko Casilla

6 | El guardameta madridista no se ha visto especialmente comprometido en ninguna acción del partido fruto de una buena labor defensiva de los centrales y del centro del campo. Seguro atrás, se ha mostrado atento y concentrado durante todo el partido, desechando cualquier mínima ocasión que le pudiese llegar a sus botas.

Nacho

6 | Buena labor defensiva en líneas generales del central que esta vez ha tenido el deber de cubrir el lateral derecho ante las ausencias de Carvajal y de Achraf, que una vez más ha demostrado ser un jugador polivalente en toda la zona defensiva. En ataque se ha mostrado en ocasiones con centros muy pasados al área, por otra parte ha tenido gran ayuda de los centrales y de Casemiro a la hora de cortar las incursiones del rival por su banda derecha ante un conjunto canario no demasiado incisivo.

Vallejo

7 | Espléndida labor defensiva del central madridista durante todo el partido, especialmente durante la primera parte cortando varios balones muy comprometidos para Kiko Casilla. A pesar de sus 20 años, se está mostrando en una línea cada vez más ascendente durante los últimos partidos, muy seguro atrás, aunque en algún momento del partido ha perdido ligeramente la concentración, sin especiales consecuencias.

Ramos

6 | Buena labor defensiva del camero al igual que su compañero Vallejo, especialmente bien cubriendo las internadas de Vitolo. Ha sabido compaginar bien la faceta ofensiva en los centros y corners al área rival sin dejar grandes huecos defensivos en la contra rival, donde ha mostrado bastante ayuda a los laterales. Buscó el gol pero se encontró con el larguero en una clara ocasión a finales de la segunda parte.

Marcelo

7 | El lateral izquierdo se ha mostrado con un mejor nivel al mostrado ante el Tottenham, muy participativo en zona ofensiva con Isco Asensio, buscando continuamente las internadas por banda izquierda para buscar el remate en el área. Ha sabido deshacerse de la presión rival con soltura y con cierta solidez defensiva.

Casemiro

7 | Sólido en la medular, apoyando a la defensa y permitiendo el juego en ataque de Kroos e Isco, Casemiro ha vuelto a cumplir con su papel, además ha sido el anotador del primer tanto tras asistencia de Marco Asensio en un córner siendo su gol número diez con el Real Madrid. Al inicio de la segunda parte tuvo una buena internada en el área rival en una dudosa acción en la que el colegiado prefirió seguir el juego. Fue sustituido por Marcos Llorente en el minuto 67.

Kroos

6 | El alemán ha dirigido la sala de máquinas durante todo el partido con gran precisión en sus pases y dirigiendo la pelota hacia zonas de ataque. También gozó de alguna ocasión de gol con disparos lejanos que finalmente fueron desviados en su trayectoria a portería. Buscó el gol el alemán, pero no lo encontró.

Isco

8 | El malagueño siempre es un lujo verle jugar, ha dado magia, buen juego y creatividad en zonas ofensivas, con buenas conexiones con los laterales, con Asensio y Cristiano. En lo que va de temporada se ha convertido indiscutible en el equipo blanco por actuaciones como la que ha desplegado ante Las Palmas, además ha conseguido hacer el tercer tanto tras asistencia de Cristiano.

Asensio

8 | El mallorquín ha vuelto a demostrar su faceta goleadora en el Bernabéu y su capacidad de generar ocasiones. Ha formado una dupla perfecta con Isco, fue el asistente del primer gol de Casemiro y ha anotado un gol que quedará para la posteridad en las videotecas futbolísticas.

Cristiano

7 | El portugués se ha mostrado muy participativo de cara a puerta pero sigue sin encontrarse con la cita del gol, dio la asistencia a Isco en el tercer gol y se ha encontrado con el palo en alguna ocasión. Se encuentra en buen estado de forma, solo le falta acierto de cara a portería.

Benzema

5 | El francés sigue sin rumbo específico en el conjunto madridista, no encuentra su sitio en la delantera y no ha sido capaz de materializar ocasiones bastante claras para un nueve. Ha prestado cobertura en el centrocampo con Kroos e Isco a la hora de desarrollar el ataque madridista pero no se ha visto claro a la hora de rematar las ocasiones.

Marcos Llorente

6 | Entró en el terreno de juego sustituyendo a Casemiro en el minuto 67, durante los últimos 20 minutos ha sabido suplir correctamente la labor del brasileño y propició una gran ocasión en el minuto 78 robando el balón y asistiendo a Cristiano aunque finalmente el disparo del portugués se marchó alto.

Ceballos

SC | Entró sustituyendo a Toni Kroos en el minuto 78 y no ha podido ejercer demasiada influencia en el juego. Participó en la jugada en la que Ramos casi consigue el gol y cometió falta sin consecuencias a Vitolo poco antes del final del encuentro. El sevillano sigue ganando partidos a la par que los disputa.

Lucas Vázquez

SC | Ingresó al campo en el minuto 76 sustituyendo a Karim Benzema después de que el equipo consiguiese el gol que sentenció definitivamente el partido. No participó en ninguna jugada reseñable aunque su labor fue bastante plausible en los minutos finales para dormir el partido en zona ofensiva.

Zinedine Zidane

6 | El técnico francés ha conseguido devolver al equipo a la senda de la victoria aunque aún le queda devolver el buen juego y la regularidad al equipo, Zidane consiguió con sus tácticas dominar el balón pero quedan facetas que desarrollar, como la resolución final de las jugadas y encontrar un modo de juego que pueda solventar encuentros adversos.