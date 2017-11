Zinedine Zidane: "Tras los últimos resultados, necesitábamos la victoria"

Google Plus

Zidane atendió a los medios tras el partido frente a Las Palmas | Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

Como es habitual, Zinedine Zidane se presentó en sala de prensa después del encuentro del Real Madrid ante Las Palmas. El equipo renovó las sensaciones de partidos anteriores y firmó una de las mejores actuaciones en lo que va de temporada, aunque sin lugar a dudas goza de un amplio margen de mejora. Sobre ello se pronunció el míster francés, que tilda la victoria como "importante" después de los últimos resultados: "Hicimos tres goles manteniendo la portería a cero y al final conseguimos la victoria, lo que necesitábamos", apunta.

Una de las novedades que se pudo ver en el Santiago Bernabéu fue el debut en Liga de Jesús Vallejo. Entre lesiones y suplencias, el maño no había logrado hasta el momento disputar ningún minuto. La baja de Varane y el descanso de Achraf dieron la oportunidad de jugar a Vallejo, que completó noventa minutos a un nivel muy alto. "Para los jóvenes es importante jugar, demostrar que pueden estar aquí. Me alegro por Jesús en su segundo partido como titular. También Asensio, Ceballos... es importante que tengan minutos y estoy contento por la actuación de todos", declaró Zizou.

Tras casi tres meses de temporada, el Real Madrid aún no ha logrado llegar al nivel de juego mostrado la pasada campaña. Con las dos Supercopas levantadas en agosto, todo apunta a que pasará a la siguiente ronda en Copa del Rey y Champions League, esta última como segundo clasificado.

En Liga la situación es más dolorosa: tercer clasificados y a ocho puntos del FC Barcelona. Sobre todo ello reflexionó Zidane, haciendo un cómputo de lo visto hasta ahora: "El balance que hago es que no es un mal comienzo de la temporada. Los dos últimos partidos es un palo, perder un partido en liga y otro en Champions. Podemos y vamos a mejorar las cosas. Era importante ganar hoy, empezamos con dificultad la primera parte pero tras el descanso aumentamos la velocidad con el balón e hicimos una gran segunda mitad".

El fin de semana que viene no habrá Liga por el parón de selecciones. El equipo cuenta con quince días para preparar el derbi madrileño en el Wanda Metropolitano, que se presenta crucial para las ilusiones blancas de cara a la competición: "Vamos a tener tiempo para preparar el partido del Atleti. Todos los partidos son diferentes, hasta ahora hemos hecho muy buenos partidos aunque no lo fueron los resultados. Todavía no sé como vamos a jugar en el Metropolitano", comentó Zidane.

El encuentro frente al Atlético de Madrid se disputará el 14 de octubre, siendo el primero de toda la historia en el nuevo Wanda.