Cristiano Ronaldo supera a Raúl como máximo asistente blanco en La Liga

Cristiano Ronaldo controla un balón / Foto: Daniel Nieto (VAVEL España)

Cristiano Ronaldo no está pasando por su mejor momento goleador en La Liga. Tras once jornadas disputadas, el jugador de Madeira tan sólo ha anotado una diana en el que es uno de sus peores inicios de temporada. En el encuentro disputado ayer tampoco fue capaz de perforar la portería contraria a pesar de las numerosas ocasiones de las que dispuso. Sin embargo, el atacante portugués volvió a batir un récord con la camiseta blanca.

Contra mortal

Corría el minuto 73 cuando el equipo merengue inició un contragolpe de manual que acabó con el balón dentro de la portería canaria. Cristiano mandó un balón medido a Isco, que anotó a placer el gol de la tranquilidad. Un tanto que define a la perfección el estilo del Real Madrid, una contra rápida y eléctrica llevada a cabo por Marco Asensio, Ronaldo e Isco.

Así, el portugués sumaba 84 asistencias y conseguía arrebatar a Raúl González el título de máximo asistente blanco, como ya lo hizo de máximo goleador. El portugués devora récords a un ritmo vertiginoso, dejando claro que quiere convertirse en el futbolista más importante de la historia del Real Madrid.

A Cristiano sólo le valen los goles

A pesar de conseguir dicho récord, el futbolista blanco no atraviesa por su mejor racha. Cristiano Ronaldo se encuentra ansioso por acabar con la sequía goleadora que le persigue desde el inicio de la campaña. De hecho, a pesar de la victoria del Real Madrid, Cristiano acabó el partido desquiciado por las ocasiones erradas. El jugador portugués no está acostumbrado a no marcar goles y eso se ve en el terreno de juego.