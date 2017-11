Toni Kroos se convierte en el segundo alemán con más apariciones como madridista

Kroos durante el partido de ayer. Fuente: Daniel Nieto (VAVEL)

Después de cuajar un mundial perfecto con Alemania en 2014, el Real Madrid fichó al que para muchos es el mejor mediocentro del mundo, Toni Kroos. El traspaso se cerró por 25 millones de euros, precio que hoy en día estaría multiplicado por cinco, y el alemán se puso a las órdenes de Carlo Ancelotti nada más terminar sus vacaciones para preparar la Supercopa de Europa, título que acabaría conquistando ante el Sevilla.

Desde aquel mes de agosto, Kroos ha sido un fijo en el once blanco independientemente de que entrenador le dirigiera. Tanto para Carletto, como para Benítez y Zidane, el alemán ha sido y es una pieza indispensable en el esquema táctico de los del Bernabéu.

Trabajo sucio

Toni Kroos es uno de esos jugadores que tienen la especial habilidad de jugar a un gran nivel sin llegar a ser un ídolo para la afición. Y es que rara vez se verá al alemán no cumpliendo su función en el terreno de juego, pero al no marcar tantos goles como otros compañeros de vestuario y no hacer gala de ciertos regates llamativos, Kroos no es un hombre en el que se centren especialmente los focos.

Fuente: Daniel Nieto (VAVEL)

A pesar de ello, ha quedado demostrado que no hay nadie capaz de sustituirle en la pizarra de Zidane. A sus 27 años, ha levantado nueve títulos como jugador del Real Madrid (2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 1 Liga, 3 Supercopas de Europa y 1 Supercopa de España), y en todos ellos ha jugado más del 50% de los minutos que sirvieron para coronar a los de Concha Espina.

Ulrich Stielike seguirá siendo el alemán que más veces ha defendido la camiseta merengue, ya que la leyenda blanca jugó un total de 308 encuentros entre 1977 y 1985. Fue fichado por Santiago Bernabéu, coincidió con grandes nombres como Juanito, Camacho o Santillana, y en sus ocho temporadas en la capital española consiguió ocho trofeos (1 Copa de la UEFA, 3 Ligas, 2 Copas de España, 1 Copa de la Liga y una Eurocopa con la selección alemana), registro que Kroos ya ha superado.