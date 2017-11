Encuesta VAVEL: Isco se posiciona como el mejor jugador del Real Madrid - U.D Las Palmas

Google Plus

Isco celebrando el gol contra la U.D Las Palmas Fuente: Daniel Nieto

Marco Asensio, Isco Alarcón y Toni Kroos fueron los elegidos por VAVEL para que el público, seguidor del club madrileño, pudieran elegir al MVP del encuentro jugado en la capital. El resultado del partido fue favorable para los madridistas con un 3-0 frente a las Palmas.

Con más de 200 encuestados, Isco logró el 51% de los votos. El mallorquín, Marco Asensio, le pisaba los talones con un 38% y, lejos de ambos, se encontró Toni Kroos, el centrocampista finalizó con un 3% del resultado final. Además, algunos seguidores de la página quisieron destacar el trabajo de Vallejo o Nacho.

El alemán hizo un primer tiempo espectacular colaborando en el juego. Así es como trabajando en equipo se llegó al descanso con un gol en el marcador. Marco Asensio fue el artífice del segundo gol que destacó por una de las maravillas que solamente el mallorquín sabe hacer. Fue Isco quien puso el toque final al encuentro con el último gol que ponía el marcador a 3-0 para el conjunto blanco.

Isco lleva un 2017 imparable y sus números están siendo difíciles de alcanzar para cualquier jugador de la competición española. Suma doce goles, algo que ningún futbolista que no sea delantero ha logrado. Pero no solamente son goles lo que hace el malagueño. Las asistencias de Alarcón le convierten en uno de los mejores jugadores del equipo. Su participación en algunos encuentros ha sido vital. Fue el único que anotó tantos en el marcador frente al Espanyol y, su asistencia a Cristiano contra el Getafe fue vital. Ya no solamente por su magia, sino porque es el futbolista que mejor ha rendido durante 2017 en la Liga Santander.

Mientras algunos jugadores viajarán con su selección en los próximos días para preparar el Mundial de Rusia. Zidane aprovechará el parón liguero para preparar el derbi que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en el Wanda Metropolitano.