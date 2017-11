Fernando Morientes: "Cuando Cristiano no marca da la sensación de que se enfada"

Morientes en la sala de prensa del estadio Fernando Torres.Foto:Dani Nieto(VAVEL)

Fernando Morientes analizó en la Cope la situación del Real Madrid y la falta de gol de los delanteros. Numerosos rostros conocidos del conjunto blanco han salido a dar la cara por el que fue su club y esta vez fue el turno del ex jugador madridista Morientes.

El cacereño hacía un llamado a la calma, ya que estas situaciones, aunque no son lo habitual son dadas a producirse en el fútbol. Corregir errores y revertir la situación es la asignatura pendiente para las próximas jornadas y ante la UD Las Palmas los jugadores blancos aprobaron con notable alto. Los jugadores de la plantilla blanca dieron todos un espectáculo de buen fútbol y goles, el broche de oro lo puso Marco Asensio con su espectacular gol. A pesar de que no marcó, Cristiano estuvo brillante, se enfadó cuando no marcó, pero el portugués vive del gol y no tiene límites.

Sobre el enfado de Cristiano, el ex jugador madridista advirtió: "Si fuese la primera vez que lo hace me llamaría la atención, pero sabemos cómo es. Él quiere marcar goles. Se ofusca y da la sensación que se enfada".

Benzema está pasando por una racha complicada, sus detractores lo tienen en el punto de mira y eso tiene enfadado al francés, que no termina de sentirse cómodo en el terreno de juego y está a años luz de ser el jugador que siempre fue. Paciencia y trabajo es lo que tiene por delante el delantero madridista si quiere revertir su situación personal.

A cerca de este tema, Fernando Morientes también se manifestó: "Todo tiene un por qué, pero por esa situación hemos pasado todos. Que los delanteros no hagan los goles es llamativo. Benzema tiene algo positivo, que por suerte tiene a todo el equipo de su parte. A mí cuando me mandaban al banquillo me venía hasta bien."