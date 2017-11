Pepe: “No quería decir que la afición del Madrid no erabuena”

Pepe jugando en el Real Madrid. Fuente: Daniel Nieto

Pepe ha querido explicar a los seguidores madridistas a través de Twitter que, en sus declaraciones para Bein Sport Turquía, no criticaba al equipo blanco. “Tuve una entrevista para la UEFA en la que decía que la afición aquí era increíble y que no hacía falta automotivarte para jugar un partido, que bastaba solo con salir y pisar el césped. La gente no entendió lo que quise transmitir y en España me mataron por decir que la afición del Madrid no era buena. No quise decir eso, quería decir que son diferentes", declaró el ex central madridista.

El portugués aprovechó la entrevista para mostrar su sorpresa con la afición turca que, según el futbolista, es muy distinta a la española. “Me ha sorprendido, claro que sí. Aquí la gente vive el fútbol de una forma diferente. Llego a casa, me tumbo en el sofá y el oído me sigue pintando”, explicó el jugador del Besiktas. Además, el central, se siente muy agradecido con los turcos ya que, según el portugués, son cosas que un jugador tiene que vivir para sentirlas. "Gracias a Dios estoy viviendo un ambiente espectacular", declaró sobre la afición del Besiktas.

En sus redes sociales, Pepe, añadió un vídeo en el que mostraba la entrevista realizada por la televisión turca para que los seguidores madridistas pudiesen escuchar las palabras del portugués. "Algunos medios utilizarán hoy mi nombre para, una vez más, hablar de lo que no he hecho o no he dicho. Estas son mis declaraciones", contaba el central en sus redes sociales.

El choque de octavos en Champions podría ser posible. El Real Madrid y el Besiktas turco podrían enfrentarse ya que el equipo del ex central madridista se encuentra primero de su grupo. Esta situación podría ser idónea para el jugador ya que sabría de primera mano si los aficionados blancos exculparían al portugués por las declaraciones en la prensa turca.