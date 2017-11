Benzemá: "Si estoy en el Real Madrid es gracias a mi padre"

Google Plus

Benzemá vistiendo la camiseta del Real Madrid. Fuente: Daniel Nieto

El delantero del Real Madrid ha desvelado para la revista francesa 'Les Inrockuptibles' sus difíciles comienzos en el fútbol y la importancia d su padre para desarrollarse como jugador. "Si estoy en el Real Madrid es gracias a él", explicaba el francés.

Con tan solo 5 años, el padre del galo ya quería que su hijo estuviese en las filas del equipo blanco. "Vengo de un lugar difícil y tuve suerte de que mi padre siempre estuviera detrás de mí." agregaba el jugador para 'Les Irockuptibles'. El francés aprovechó la ocasión para hablar sobre la relación con su progenitor que, a pesar de que fuese duro con él en el ámbito futbolístico, es su mayor apoyo. "Hoy, nuestras relaciones son más relajadas. Es la persona de mi familia que viene a verme más a Madrid. Asiste a entrenamientos, partidos, está muy presente", afirmaba Benzemá.

Los comienzos para el galo en el fútbol fueron difíciles y asegura no guardar buenos recuerdos de algunas etapas de su infancia. "Empecé a jugar muy temprano. Al principio vivíamos en un barrio donde no había estadio. Dos árboles grandes fueron utilizados para hacer las porterías", comentaba el francés.

“A la edad de 8 años me mudé a Bron-Terraillon, en los suburbios de Lyon y había un campo de fútbol. Estaba situado a diez metros de la casa en la que vivía. Estaba muy feliz de poder disfrutarlo”, recordaba el jugador que contaba con una vida poco lujosa por aquel entonces que nada tiene que ver con la actualidad.

El jugador, que ha renovado con el Real Madrid hasta el 2021 y que ha logrado numerosos títulos con el equipo blanco, comenzó su andadura futbolística con el FC Saint-Louis Neuweg. “Tengo buenos recuerdos de esa época, pero no tenía otra opción que la de tener éxito. Mi padre no me dejaba ir. Fue ya, con 15 años, cuando logré unirme al centro de formación del Olympique de Lyon".