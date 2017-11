Casillas recibe el Premio Golden Foot 2017 | Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Si se pensaba que a Iker Casillas no le faltaba nada más por ganar, no era así. El guardameta del Oporto ganó el pasado martes el Premio Golden Foot 2017, entregado en una gala en Mónaco. Este galardón cumple su 15ª edición y se les otorga a los futbolistas mayores de 29 años; consiste en la réplica de un pie derecho del ganador bañada en oro. El portero fue el segundo español en recibir este premio después de Andrés Iniesta, que se alzó con él en el año 2014.

El año pasado este premio fue designado a Gianluigi Buffon. Asimismo, Casillas se ha impuesto por delante de sus ex compañeros Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo. También estaban entre los nueve elegidos: Lionel Messi, Manuel Neuer, Arjen Robben, Thiago Silva, Luis Suárez, Yaya Touré y Andrea Pirlo. Este premio es elegido por votación de aficionados de todo el mundo.

Casillas pasó toda una vida en el Real Madrid, su club de siempre. El portero salvaguardó la portería blanca durante 16 temporadas. Disputó 725 partidos oficiales con la elástica merengue, logrando 19 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 2 Copas Intercontinentales, 2 Supercopas de Europa, 5 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Era sinónimo de garantía tanto para el conjunto de Chamartín como para la selección española, donde fue convocado hasta en 203 ocasiones.

Tras recibir el premio, Iker habló para la prensa en el Meridien Beach Plaza Hotel de Mónaco, donde aseguró: "He tenido mucha suerte en el fútbol, desde que empecé. Tengo que estar agradecido a este deporte que me ha dado muchas alegrías y también muchas tristezas, pero me quedo con las alegrías. Porque detrás nuestra hay mucha gente que sufre, cree en su equipo… He tenido la suerte de hacer feliz a mucha gente.”

Retirada

“Cada vez está más cerca el tener que colgar los guantes. Me gustaría estar relacionado con el mundo del fútbol, no sé de qué manera… Quiero estar vinculado al mundo del fútbol”, admitió Iker.

Dos momentos claves en su carrera

“La Champions que ganamos en el 2000, la Octava, es uno de los momentos más hermosos de mi carrera. Y también el Mundial de Sudáfrica", dijo el ex guardameta madridista.

Un jugador del Real Madrid y de la selección

“En el Madrid tuve la suerte de coincidir con Zidane, un jugador de una clase exquisita, a todo el mundo le ha gustado su forma de jugar. Belleza a la hora de manejar la pelota. Y en la Selección, es difícil. Hace unos 8 años empezó el momento del fútbol español y si tengo que tirar de recuerdo, es Andrés Iniesta, que es el ejemplo de aquel país que conquistó los títulos”, se deshacía en elogios Casillas.

Famosa parada a Robben en la final del Mundial de Sudáfrica

“Es un lance el fútbol. El portero tiene que jugar su baza, aguantar hasta el final y conseguir que el balón no entre en la portería”, declaraba el jugador del equipo portugués.