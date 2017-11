Solari consigue sacar al Castilla del hoyo

Google Plus

Santiago Hernán Solari, entrenador del filial del real Madrid. Fuente: Daniel Nieto (VAVEL)

Ya son tres partidos consecutivos sin conocer la derrota para el Real Madrid Castilla, algo inédito en lo que va de campaña para los blancos.

Dos victorias consecutivas

El filial madridista acumula dos partidos seguidos llevándose los tres puntos. Estos partidos han sido ante el filial del Celta de Vigo, donde vencieron por 1-4 a domicilio; y ante el Rápido de Bouzas en el Alfredo Di Stéfano, donde consiguieron un holgado 3-0.

Sin embargo, pese a que ahora parece todo en orden en Valdebebas, el equipo estaba colocado en puestos de descenso hasta hace bien poco, algo que ha logrado subsanar el preparador rosarino Santiago Hernán Solari que, sin embargo, quiere dejar claro que tiene los pies en el suelo.

Para Solari, el objetivo no es el ascenso, algo que ha sorprendido al aficionado blanco, ya que el conjunto está sobradamente preparado para lograrlo gracias al gran potencial de sus jugadores.

Solari nunca temió por su puesto

El entrenador del Castilla ha atravesado duros momentos en este inicio de temporada. Pese a ello, nunca consideró que desde la directiva se estuvieran cuestionando sus aptitudes para dirigir al equipo. "Uno de los valores más importantes de este club es no rendirse nunca, y yo no me voy a rendir", declaró tras la derrota ante el Adarve hace tan solo 17 días, algo que al final ha valido la pena, ya que el equipo se sitúa noveno en la tabla a cuatro puntos de la zona de playoff, que es ostentada por su última víctima, el Rápido de Bouzas.

Aun así, Solari no quiere cobrar protagonismo porque su equipo aún no ha conseguido nada y, aunque ha dejado muy buenas sensaciones en las últimas dos jornadas, tendrá que consolidarse.

Dani Gómez es la sensación

El delantero de Alcorcón acumula cuatro tantos en la presente campaña y es el máximo goleador del Castilla. Gómez, que alterna el segundo equipo con la disputa de la Youth League con el equipo juvenil, ha disputado todos los partidos hasta la fecha y es un fijo en las alineaciones de su entrenador.

El ariete es el punta titular para Solari pese a ser un recién ascendido del juvenil. Además, acude convocado con la selección española sub-19.