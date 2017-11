Primer entrenamiento del parón FIFA

Google Plus

Foto: Realmadrid.com

Ante un nuevo parón por fecha FIFA, el Real Madrid volvió a los entrenamientos después de un par de días libres a los jugadores que no fueron convocados con sus selecciones nacionales, ya sea para partidos amistosos o de repesca al Mundial 2018.

Todos los que no tuvieron que viajar realizaron el primer entrenamiento de la semana junto con jugadores del Real Madrid Castilla y del Juvenil A. Del primer equipo estuvieron Karim Benzema, Lucas Vázquez, Theo, Marcos Llorente y Kiko Casilla, que no fueron llamados a sus selecciones y la sorpresa, Cristiano Ronaldo, tampoco lo fue ya que Portugal tendrá encuentros amistosos para los cuales no lo consideraron necesario.

Gareth Bale y Dani Carvajal ya han regresado de sus lesiones y poco a poco se van sumando más a los ejercicios con el resto de sus compañeros, con la esperanza de poder estar a punto para el derbi madrileño el próximo 18 de noviembre.

De los jugadores juveniles estuvieron Álvaro Tejero, Manu Hernando, Seoane, Óscar, Feuillassier, Cristo, Dani Gómez y Moha. Todos ellos, bajo la dirección de Zinedine Zidane hicieron trabajos de habilidad con el balón y práctica de posesión y partidos en espacios reducidos, con el grupo dividido en dos grupos.

Keylor Navas, Luca y Mateo Kovacic siguen con sus respectivas recuperaciones, aunque el croata ya ha avanzado más y hace ejercicios de carrera en el césped y trabajos con el balón. El objetivo, no solo para él, sino para todos es llegar lo mejor preparados para el derbi contra el Atlético de Madrid el sábado 18 de noviembre y para eso tendrán más de una semana para hacerlo.

Será un partido esencial para el Madrid, ya que comparten la misma cantidad de puntos (23) con los colchoneros y lo único que pone a los merengues un puesto más arriba, es la diferencia de gol. Una victoria sería importante, no solo para tomar distancia de los rivales de casa, sino para recuperar la confianza perdida en los últimos partidos.