Sergio Ramos: "Yo no echo de menos a nadie en el Madrid"

Sergio Ramos manejando el esférico en el Santiago Bernabéu | Foto: VAVEL

Sergio Ramos dio su opinión acerca de los temas de más actualidad en el deporte de balompié dónde mostró su desacuerdo con Cristiano Ronaldo, la polémica con la nueva camiseta de la Selección y también mostró su deseo de fichar para el Real Madrid a Neymar.

“Yo no echo de menos a nadie en el Madrid”

El capitán del Real Madrid y de la Selección no se escondió y dio su opinión de forma clara y rotunda. Como primer punto de la entrevista, mostró su desacuerdo con Cristiano Ronaldo, tras la declaración del portugués afirmando que echaba de menos a jugadores como Álvaro Morata y James Rodríguez en el conjunto blanco. “No estoy de acuerdo con Cristiano. Yo no echo de menos a nadie. A nadie. Que la plantilla ha cambiado, por supuesto, pero unos aportan unas cosas y otros tienen otro rol”.

Sergio Ramos celebrando un gol junto a Morata y James Rodríguez | Foto:Web Real Madrid

Además, el de Camas defendió a Cristiano Ronaldo, a pesar de su falta de gol en este inicio de campaña y los enfados cuando no marca a pesar de que el equipo gane, como paso en la última jornada contra la U.D Las Palmas. “Tampoco vamos a cambiar a Cristiano a estas alturas, por eso no me sorprende que ganemos 3-0 y se vaya enfadado”, afirmó Sergio Ramos en ‘El Larguero’.

“Por mí, Neymar vendría en diciembre”

Tras la desvinculación del brasileño con el F.C Barcelona, el capitán blanco mostró el interés y deseo del fichaje de Neymar Jr por el Real Madrid: “a mí me gusta tener a los mejores y Neymar es uno de ellos. Quizás veía más fácil que viniese pasando por el PSG, en lugar de directamente al Real Madrid”

Además, Sergio Ramos aseguró que ya había acabado la crisis para el Real Madrid y comentó, sobre la desventaja de ocho puntos respecto al F.C Barcelona que al tener la plantilla al completo es más difícil dosificar y la falta de puntería acabará tarde o temprano.

Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo celebran un gol con Zinedine Zidane | Foto: UEFA

Como no podía ser de otro modo, Zinedine Zidane volvió a estar presente en una entrevista y Sergio Ramos sólo podía piropear al entrenador francés. “El talento innato que ha tenido como jugador lo ha sabido mantener como entrenador. De Ancelotti aprendió la manera de manejar el vestuario. Es una mezcla de talento, saber estar, la cercanía con el jugador” afirmó el defensor del Real Madrid y de la Selección Española.

La polémica con la nueva camiseta de la Selección

La polémica de la camiseta estuvo presente en la entrevista y Sergio Ramos afirmó que a él le gusta. Además, opinó que la gente es libre de opinar y es superrespetable, pero la camiseta va ligada con los resultados. El de Camas recuerda una camiseta blanca con la bandera de España y dónde la Selección tuvo dos malos resultados y fue retirada del mercado. Sergio Ramos no se achantaba y decidió quitar todas las dudas, por si alguien las tenía: Si que es verdad que de lejos se ve un pelín morada, pero cuando la tienes en la mano es completamente azul oscuro, pero ya cada uno que opine lo que quiera.

Los jugadores de la Selección posando con la nueva camiseta para el Mundial de Rusia | Foto: RFEF

Sergio Ramos se tomó a risas la polémica y resaltó que hacía tiempo que en una concentración no había lio con Gerard Piqué. “La verdad es que está muy tranquilo, no sabemos cuánto le va a durar”, afirmó Sergio Ramos.

Como conclusión de la revista, se comentó sobre la elección de Fernando Hierro como director deportivo de la Selección Española. “Él sabe lo que necesita el futbolista y vivió una etapa dónde fuimos campeones. Para coordinar toda la cantera, nadie mejor que Fernando”