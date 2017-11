Álvaro Morata: "Estaré eternamente agradecido al Madrid"

Álvaro Morata, como jugador del Real Madrid, conduciendo el esférico en el Santiago Bernabéu | Foto: VAVEL

Álvaro Morata, concentrado con sus compañeros con la Selección Española, sacó unos minutos de su apretada agenda para responder unas preguntas a la Cadena Cope. El delantero del Chelsea y de la Selección Española trató temas con su polémica declaración que asegura no haber dicho nunca eso.

“Estaré eternamente agradecido al Madrid”

Álvaro Morata habló para la Cadena Cope y aseguro que él nunca dijo sentirse el número 1 del equipo londinense, ya que sería una falta de respeto hacia sus compañeros. Además, el propio jugador aclaro nunca haber dicho que se arrepentía de volver al Real Madrid. “Estaré siempre agradecido al Madrid, sólo dije que me habían tratado igual. En España se recoge lo que puede traer polémica” explicó Morata.

Álvaro Morata golpeando el esférico en el Santiago Bernabéu | Foto: VAVEL

Tras la gran revolución surgida por esas declaraciones, Álvaro Morata habló rápidamente con el defensor blanco y compañero de Selección, Sergio Ramos, para que pudiera transmitir al entrenador (Zinedine Zidane) que él no había dicho esas palabras.

La confianza depositada por el Chelsea en Álvaro Morata

Álvaro Morata firmó con el club por cinco temporadas, pero él mismo afirmó que hubiera firmado diez años si se lo hubieran ofrecido. “Es un club top y ha confiado mucho en mí” aseguró el delantero. Tras el inicio de temporada, Morata comentó haber pasado por un mal momento, pero él continúa pensando en jugar: “he pasado tres o cuatro partidos que me ha costado la vida. Sé que, aunque esté un poco peor que en mi mejor momento, voy a jugar”

Morata presentado como jugador 'Blue' | Foto: Web oficial Chelsea

Se le preguntó sobre su relación con Antonio Conte y si al Real Madrid le estará eternamente agradecido, al entrenador italiano, también. “Si, le estoy muy agradecido porque he sentido su confianza hasta cuando no era mi entrenador” comentó Álvaro Morata.

“Antes había que estar callado, mirar y aprender”

Álvaro Morata se hace cada vez mayor y la confianza como los altos cargos de la selección crece y es uno más. “Aquí es espectacular. Antes había que estar callado, mirar y aprender. Ahora tengo más confianza con todos, hemos subido muchos de la sub21 y eso se nota”, argumentó el delantero madrileño.

Álvaro Morata en uno de los partidos con la Selección Española | Foto: VAVEL

En la entrevista se le recordó que lleva un promedio goleador bastante bueno, 12 goles en 22 partidos, pero Álvaro Morata tiene una mentalidad ganadora y sólo le vale eso, ganar. “Preferiría haber metido cinco y haber ganado algún campeonato. Lo importante es ganar con la selección, me da igual los goles. Lo que quiero es intentar ganar” explicó Álvaro Morata.

“Imposible en esta vida no hay nada”

En la entrevista se le preguntó por una posible vuelta al Real Madrid y Álvaro Morata aseguró que en esta vida no hay nada imposible, pero salió por una suma de dinero bastante alta y sería difícil volver al Bernabéu como jugador blanco.

Morata celebra su último trofeo con el Real Madrid, la duodécima champions blanca | Foto: VAVEL

Tras su posible regreso al Real Madrid, el delantero aseguró que nunca celebraría un gol en el Santiago Bernabéu debido a que, gracias al club blanco está dónde está. “No celebraría un gol en mi vida en el Bernabéu, soy agradecido, soy futbolista gracias al Madrid. Estoy en el Chelsea y en la Selección gracias al Madrid” comentó Álvaro Morata.

La polémica de la camiseta de la Selección Española

El azul o el morado está dando la vuelta al mundo y en cada entrevista sale la pregunta si gusta o no la camiseta. “A mí me gusta. Cualquier cosa que se pueda usar para crear polémica, es buena. Es la camiseta de España, y si es azul, es azul. Hay que hablar de algo” comentó el delantero español sobre la camiseta para el Mundial de Rusia 2018.

Álvaro Morata posando con la nueva camiseta de la Selección Española | Foto: RFEF

Sobre la selección, también se llegó a mencionar que sólo dos jugadores tienen más media que Álvaro Morata. “No quiero decir nada. Si algún día meto los mismos goles que Morientes me sentaré a tomar una cerveza con él, pero hoy en día no he ganado nada ni he sido importante. Tengo que trabajar” explicó el delantero del Chelsea y de la Selección Española.