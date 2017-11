El Atlético como solución a la sequía goleadora

Google Plus

Cristiano Ronaldo. Fuente: Daniel Nieto - VAVEL

Cristiano Ronaldo no está viviendo su mejor etapa en el Real Madrid. A pesar de seguir siendo importante en el equipo con asistencias como la del último encuentro frente a Las Palmas, el astro portugués no ve puerta y no será por falta de ocasiones. Una mala racha que queda patente con sus estadísticas. Tan sólo un gol en lo que va de campeonato liguero. Unas cifras nada propias de un jugador que la temporada pasada fue el máximo goleador del conjunto blanco en Liga con un total de 25 dianas.

El aficionado blanco no debe preocuparse en exceso por esa falta de gol, pues la temporada pasada a estas alturas Cristiano Ronaldo sumaba 5 goles. Con el próximo derbi a la vista tras el parón de selecciones, el jugador de Madeira tendrá una gran oportunidad para recuperar su olfato goleador. Lo hizo la temporada pasada, donde el derbi le sirvió para despegar en su cuenta goleadora, y lo puede volver a hacer en el primer derbi que se disputará en el Wanda Metropolitano.

La falta de gol de Cristiano, unida a la de otros futbolistas como Benzema, es sin duda uno de los factores que han llevado al Real Madrid a estar a ocho puntos del Barcelona. Por ello, el portugués debe volver a ver puerta cuanto antes. Eso será, a buen seguro, un buen síntoma para el conjunto de Zidane. El equipo necesita la mejor versión del '7' para afrontar los próximos meses. Por ello, el derbi se plantea como un encuentro clave para los intereses del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo.

El Real Madrid aún opta a todos los títulos, pero entra en una fase decisiva donde puede perder la liga o recortar puntos al Barcelona. Ello dependerá del juego de los hombre de Zidane y, en concreto, del acierto de cara a portería del máximo goleador de la historia del club blanco, Cristiano Ronaldo. Un derbi que es mucho más que eso.