Isco: "Me siento cómodo, estoy con mucha confianza"

Isco Alarcón es sin ninguna duda uno de los nombres del momento, es notorio el buen estado de forma por el que está pasando el malagueño tanto en su club como en la selección española al ser uno de los timones fundamentales en ambos conjuntos, su juego, su calidad y desborde son una de sus armas maestras que el de Arroyo de la Miel siempre ha tenido bajo la manga pero que es en estos tiempos es cuando ha podido sacarlas más a la luz gracias a la continuidad que está disfrutando con el Real Madrid y que le están llenando de confianza para convertirse en cada encuentro en el hombre del partido.

Su influencia en el terreno de juego no sólo se traduce en buen movimiento de balón e incursiones en el área rival, además también marca y asiste habiendo anotado ya cinco goles en tan solo 17 partidos disputados en la presente temporada con una media de 0.3 goles/partido, y habiendo asistido hasta en cuatro ocasiones.

En lo concerniente al próximo partido amistoso que jugarán los de Julen Lopetegui ante Costa Rica como preparación para el Mundial que tendrá lugar el próximo verano en Rusia, Isco ha comparecido ante los medios de comunicación. El madridista, en cuanto al partido de esta noche que se jugará en el estadio de su ex equipo, en La Rosaleda de Málaga, ha declarado que es "un partido muy bonito y muy especial", por otra parte con respecto a la situación diferenciada por las que están pasando alguno de sus compañeros de club, en concreto Luka Modric y Gareth Bale ha declarado lo siguiente: "Espero que Luka se clasifique que se lo merece, y a Bale mandarle mucho ánimo y un abrazo que seguro que lo está pasando muy mal y le deseo una pronta recuperación que es muy importante para nosotros dentro del equipo".

Prosiguiendo con lo anterior, ha evaluado las sucesivas lesiones que ha sufrido el Galés en el club madridista a lo largo del tiempo y cómo le han influido en la titularidad que ahora está gozando tanto en el Real Madrid como con la Selección: "Ha pasado mucho tiempo, es verdad que Gareth lleva mucho tiempo lesionado pero ahí he estado yo también, he trabajado mucho cuando sabía que no iba a tener minutos, he esperado mi oportunidad y he seguido trabajando y al final el fútbol es esto, son momentos que te pueden cambiar la vida, no me alegro de las lesiones de los compañeros obviamente pero esto pasa siempre, he intentado estar preparado para cuando me tocase y ahora lo sigo estando", concluyendo que se declara con "mucha confianza".

En su papel con la selección, ha declarado que se siente "importante", hay jugadores "que lo han ganado prácticamente todo", y que con gente "joven y veterana" se dará el equilibrio necesario para hacer "un buen mundial". A sus 25 años se siente "cómodo, con mucha confianza" y aspira a ser cada día "un poco mejor".

De esta manera, sobre si su manera de juego ha cambiado en los últimos tiempos, ha declarado lo siguiente: "No creo que haya cambiado, ahora estoy teniendo más continuidad, antes quizá no tenía tanta participación en partidos importantes y creo que es lo único que ha cambiado, he estado trabajando y entrenando duro para tener estas oportunidades. Siempre quiero crecer, nunca me he conformado con nada y estoy contento con cómo me están yendo las cosas, espero no relajarme".

Por último, cuanto a su compañero madridista Keylor Navas, ha destacado su ausencia debido a lesión y le ha mandado un mensaje: "Con Keylor todo el equipo tenemos una relación muy buena, le tenemos mucho cariño y ahora que está lesionado esperemos que se recupere lo más rápido posible que le estamos echando de menos".