Kroos descansa

Foto: Alemania

La noche del viernes tuvo como gran espectáculo el amistoso que disputaron dos colosos del fútbol de selecciones: Alemania e Inglaterra. Ambos conjuntos ya se enfrentaron hace menos de dos años en el Olímpico de Berlín, pero esta vez lo hicieron en otro estadio histórico: Wembley. El partido prometía y Londres se desplazó en masa para disfrutar de fútbol del bueno. Sin embargo, se marcharon con ganas.

Ni Gareth Southgate ni Joachim Low presionaron mucho a sus combinados para lograr la victoria y, eso, sumado a que varios grandes futbolistas no jugaron, redujo considerablemente las expectaciones del duelo. Toni Kroos no jugó ni un solo minuto con la "Mannschaft" debido a una "enfermedad" que lo ha resentido en los últimos días. Un pequeño percance que le obliga a descansar y a pensar en el vital derbi que tendrá por delante el Real Madrid el próximo fin de semana en el Metropolitano. Seguro que el centrocampista blanco no lo está pasando bien viendo a sus compañeros saltar al terreno de juego mientras él pasa por esa dolencia.

No obstante, lo agradecerá. Y es que el "8" merengue es uno de las piezas más importantes para Zinedine Zidane. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. No hay futbolista en el organigrama del técnico francés que se ajuste a los parámetros del germano. Joachim Low lo tiene algo más fácil, con jugadores como Ilkay Gundogan (fue titular el viernes) o Sebastian Rudy.

Es probable que el próximo amistoso que dispute la actual campeona del mundo, salvo sorpresa mayúscula, cuente con la inclusión de Kroos en el encuentro. Ya sea desde el inicio o como suplente. Eso sí, Low ya ha dicho que "no va a arriesgar" con él, por lo que dependiendo de su evolución se verá si llega para la noche del martes contra Francia, o si por el contrario prefiere reservarse para el derbi contra el Atlético de Madrid.