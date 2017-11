La Selección enciende las alarmas en el Real Madrid

Google Plus

Isco e Iniesta con la selección española

Ambiente festivo en La Rosaleda. El sur andaluz acogía a la invicta selección española de Lopetegui con el objetivo de disfrutar del buen fútbol. El rival, Costa Rica, no presentó en ningún momento complicación alguna y el conjunto español venció por cinco goles a cero.

La flexibilidad que dan los amistosos permitió que la mayoría de los jugadores disfrutaran de minutos sobre el césped malagueño. Kepa debutó en la portería titular a la vez que Luis Alberto tuvo su primera oportunidad en la absoluta. Los habituales se encargaron de dar una exhibición y compensar la gran entrega del público.

La aportación madridista no fue lo más destacado de la noche. Ramos e Isco iniciaron desde la titularidad; Nacho y Asensio saltarían al terreno de juego una vez iniciada la segunda parte. El eje defensivo español no recibió ningún intento de ser perpetrado y Ramos, por su parte, no se vio obligado a realizar un gran desgaste.

Isco fue el nombre más aclamado desde que el equipo español puso los pies en Málaga. La estrella que abandonó el conjunto malacitano para jugar en uno de los mejores equipos del mundo volvía a casa vistiendo la camiseta de España. Desde el primer momento estuvo muy participativo: la creación, al igual que en el Real Madrid, pasaba por sus pies. El gol casi llegó en una falta ejecutada al borde del descanso.

La reanudación solo dejaría a Isco disputar quince minutos. Una dura entrada de Waston obligaría al centrocampista a retirarse en el minuto sesenta y cinco. La acción impedirá que el jugador viaje a San Petersburgo para disputar el próximo partido ante Rusia.

El resto de la plantilla madridista presente en La Rosaleda cumplió con sus labores en el triunfo español. Nacho fue el sustituto de Ramos y al igual que el sevillano, poco tuvo que hacer ante la débil delantera tica. Por su parte, Asensio entró cuando el marcador anunciaba el cuatro a cero a favor de España. El jugador del Real Madrid no tuvo ocasión de tener protagonismo y el encuentro finalizó con un tanto más, con la autoría de Andrés Iniesta.