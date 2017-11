Google Plus

Los leones del Atlas estarán en Rusia. Fuente: FIFA

El 11 de Noviembre de 2017 será una fecha que Achraf Hakimi no olvidará fácilmente, día que la selección marroquí consiguió certificar su pase al próximo Mundial de Rusia. Marruecos visitaba Costa de Marfil para conseguir el liderato del Grupo C, y con ello la clasificación. A los 'leones del Atlas' les valía con el empate para conseguir un billete hacia Rusia pero no especularon y dominaron el encuentro desde el principio.

Achraf Hakimi ocupó el lateral zurdo en dicho encuentro. Impecable en defensa, puso el cerrojo a su banda. El joven canterano del Real Madrid no se sumó al ataque como acostumbra. No se achicó pese a la presión del encuentro y el próximo mes de junio jugará su primer Mundial, con tan sólo 19 años.

El primer tanto llegó a los 25 minutos de partido, Nabil Dirar se sacó de la chistera un centro-chut que se coló en la portería del guardameta costamarfileño, sin que nada pudiera hacer la zaga local. Tan solo cinco minutos después, un cúmulo de errores por parte de la defensa de Costa de Marfil supuso la sentencia del encuentro. Benatia armó el disparo con la diestra y a placer, tras un córner ejecutado por Belhanda. Con esa jugada, el futbolista de la 'Juve' consiguió el 0-2 en y el billete mundialista. Tras los tantos a la selección costamarfileña se le puso cuesta el encuentro, ya que necesitaría tres goles para clasificarse. En la segunda mitad los locales tuvieron la ocasión más clara del encuentro, que protagonizó Doumbia.

Clasificación histórica

Los hombres de Hervé Renard lograron el pasado sábado una gesta histórica. Marruecos consiguió el liderato del Grupo C de las eliminatorias africanas, con 12 puntos, cuatro más que Costa de Marfil.

La selección marroquí disputó su última Copa del Mundo hace, algo menos de, dos décadas. Aquella cita mundialista de los leones del Atlas fue en Francia en 1998. En dicho Mundial, Marruecos goleó ante Escocia por 3-0, en el último encuentro del Grupo A. Sin embargo su andadura por la Copa del Mudo acabaría en ese partido, tras ocupar la tercera posición de la tabla por detrás de Brasil y Noruega.