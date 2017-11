El mundial se vestirá de blanco

Google Plus

Los madridistas ya tienen su billete a Rusia. | Foto: Daniel Nieto (Vavel)

Los aficionados al fútbol ya tienen motivos para ilusionarse y empezar a contar los días para que llegue el mundial de Rusia, y es que un mundial es el motivo por el que el fútbol se considera mundialmente como el deporte rey, ningún otro deporte como el fútbol para unir naciones, sean de donde sean, tengan la lengua que tengan, porque el lenguaje universal del ser humano tienen nombre y se recoge en una única palabra: Fútbol.

Fútbol sí, fútbol, el que une, el que hace al mundo abrazarse los unos con los otros, hace que se encoja el corazón para luego estallar de emoción con la victoria, o simplemente entristece al que sufre la derrota, sin saber en ese mismo momento que la sensación más feliz no es el resultado, si no el haber respirado el olor a césped una noche más aunque sea desde el sofá de casa.

Fútbol, el mundial, el que se jugará en Rusia, pero se vivirá en cada rincón del resto del mundo como el acontecimiento más importante de los últimos cuatro años; un mundial al que ya se conocen la mayoría de las estrellas que lo conformarán, estrellas mundiales, pero sobre todo estrellas, las madridistas.

Hasta once madridistas en la Selección Española

Como no podía ser de otra manera, la Selección Española de Fútbol se reunirá con las demás potencias mundiales en Rusia el próximo verano, los de Julen Lopetegui se lo han ganado por esfuerzo y por calidad, en una fase de clasificación en la que no fue nada fácil para La Roja conseguir la clasificación directa con una selección Italiana que mantuvo el listón alto hasta la fase final de la clasificación.

Once son los madridistas que podrán formar parte del combinado español con pasaporte a tierras rusas, de los cuales se deben destacar las actuaciones de jugadores como Isco Alarcón ante el combinado italiano en el Santiago Bernabéu, con un resultado final de 3-0 en el que el malagueño anotó dos tantos, uno de ellos convirtiendo un majestuoso saque de falta ante Gianluigi Buffon, casi nada. Además, Isco no ha sido el único español madridista que ha sido capaz de marcar gol en la fase de clasificación, a él se le une otro andaluz, Sergio Ramos que participó con su gol inicial en la goleada a Liechtenstein de 0-8, además del gran aporte defensivo que en cada partido despliega el camero. Además, futbolistas como Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Marco Asensio, Dani Carvajal, Borja Mayoral, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Marcos Llorente y Kiko Casilla, son otros de los madridistas que podrán ser convocados al mundial de Rusia con España y que llevarán el color blanco por bandera.

Otros trece jugadores madridistas representarán a sus países

De los 24 jugadores que conforman la plantilla al completo del Real Madrid, trece de ellos viajarán también a Rusia para completar el bombo madridista en la máxima competición mundial: Jugadores como Raphaël Varane, Karim Benzema, Theo Hernandez y Luca Zidane son los franceses que podrán representar al Real Madrid con los colores galos, de los que hay que destacar el papel importante que debe tener en mente Karim Benzema con el conjunto madridista si su intención es volver con la selección francesa a disputar un mundial; el dorsal 9 del Madrid no está atravesando por su mejor momento con el equipo blanco con una sequía goleadora que no es propia de él ni de un delantero centro madridista. Por otra parte Varane llegará con el nivel necesario y con la fiabilidad de un gran central si su rendimiento desde ahora hasta junio sigue siendo el mismo o incluso mayor al desplegado desde que irrumpió en las filas madridistas en el año 2013, siempre y cuando las lesiones le respeten. Por otra parte, los casi recién llegados al primer equipo como Theo Hernandez y Luca Zidane necesitarán gozar de mayor continuidad con los de Zidane para poder llegar a Rusia con el nivel que se exige en un mundial; Theo destaca cada vez que sale al campo y aporta gran capacidad física y velocidad a la banda izquierda, pero parece ser una posición que está reservada para Marcelo y puede hacer que peligre su participación en el mundial.

Por otra parte, jugadores como Mateo Kovacic y Luka Modric han conseguido recientemente su clasificación al mundial con Croacia tras vencer a Grecia con un Modric sobresaliente el cual llegó a anotar un gol en la abultada victoria con un resultado de 4-1 sobre los griegos, todo ello tras clasificarse a la repesa como segunda de su grupo en el que Islandia consiguió la clasificación directa como líder del grupo I.

Los brasileños Marcelo y Casemiro fueron los jugadores que menos sufrieron en cuanto a clasificación se refiere tras conseguir la primera plaza en la fase de clasificación sudamericana con 41 puntos, siendo ambos piezas fundamentales en la labor defensiva de una selección brasileña que buscará resarcirse del anterior mundial tras la aún recordada goleada alemana que se recuerda como 'El Mineirazo'.

Una selección alemana liderada por Toni Kroos que también visitará tierras rusas como vigente campeona del mundo, el alemán es un timón primario en el Madrid y en Alemania que fue fundamental para conseguir su cuarto mundial en el año 2014 cuando Toni aún no había llegado al Real Madrid.

Mención expresa merece la Portugal de Cristiano Ronaldo, después de conseguir la Eurocopa en el año 2016 en una final agónica ante Francia, los lusos vuelven a conseguir su objetivo y clasificarse a un mundial tras conseguir el pase directo como primera del grupo B venciendo a Suiza en la última jornada.

El portero titular Keylor Navas gozará también de su oportunidad de disputar de nuevo un mundial con Costa Rica como hizo en la edición anterior tras conseguir clasificarse como segunda de su grupo por encima de Panamá y por debajo de México.

Por otra parte, Achraf Hakimi será el único representante marroquí en Rusia al conseguir la clasificación directa por encima de países como Costa de Marfil, Gambón o Mali, el lateral derecho ha demostrado poder disputar un puesto en el once madridista a Zidane y así lo ha demostrado con su propia selección llevándola al mundial.

Sin embargo, no todos los jugadores madridistas podrán viajar al próximo mundial en verano, como es el caso de Gareth Bale con Gales, que consiguió la insuficiente tercera plaza por debajo de países como Irlanda y Serbia, el galés no está pasando por su mejor momento como madridista debido a la acumulación de lesiones que está sufriendo últimamente y tampoco podrá gozar de la motivación extra que supone poder disputar un mundial con gales, algo que no sucede desde 1958.