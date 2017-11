Un derbi con 22 mundialistas

Google Plus

Isco y Casemiro, dos mundialistas, en el último partido frente a la UD Las Palmas | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Hablar del derbi entre los dos grandes equipos de la capital española es hablar, sin ninguna duda, de uno de los partidos de mayor calidad en toda Europa. A pesar del estado de forma en el que se encuentran ambos equipos, lejos de su máximo nivel, el derbi del próximo sábado en el Wanda Metropolitano reunirá a dos de los mejores equipos del viejo continente. Prueba de ello son las dos finales de Champions League que se han disputado entre ambos en los últimos cuatro años. Dos equipos que poseen un elenco de jugadores del más alto nivel que no sólo despuntan en su club, sino también con sus selecciones nacionales. Hasta 22 serían los jugadores de ambos equipos que hoy en día irían al Mundial de Rusia en base a las últimas convocatorias y a los países ya clasificados.

De los 22 jugadores mundialistas que estarán la próxima jornada de Liga en el Wanda, 14 pertenecen a la plantilla del Real Madrid y ocho a la del Atlético de Madrid. Diez son el número de nacionalidades que encontramos en esta lista de jugadores top. Del combinado nacional que más jugadores encontramos es de la selección española, con Isco, Nacho, Carvajal, Sergio Ramos, Asensio, Saúl y Koke como representantes. Posteriormente, Croacia y Brasil serían, con tres representantes cada uno, los siguientes países con más representación: Modric, Kovacic y Vrsaljko por parte del país balcánico y Casemiro, Marcelo y Filipe Luis por parte de la pentacampeona del mundo. Las siguientes selecciones que tendrán su representación en el Wanda serían Francia y Uruguay, con dos jugadores por combinado: Griezmann y Varane para los galos y Godín y Giménez como pareja de centrales para los sudamericanos. Finalmente encontramos a un portugués, Cristiano Ronaldo; un alemán, Toni Kroos; un belga, Ferreira Carrasco; un costarricense, Keylor Navas; y un marroquí, Archaf.

Una lista de jugadores que bien podría ser una convocatoria de una selección, tanto por cantidad de jugadores como por la calidad de los mismos. Pero no todo es de color rosa. También tendremos grandes ausencias en Rusia que sí estarán este fin de semana en la nueva casa de los atléticos. Jugadores de primer nivel mundial como Jan Oblak y Gareth Bale no han logrado clasificarse para la próxima gran cita mundialista con sus respectivas selecciones. Otros como Karim Benzema, Kevin Gameiro o Diego Costa no irían a la cita mundialista a día de hoy a pesar de haber jugado anteriormente con sus selecciones por diversas circunstancias y decisiones técnicas. Son 22 los que estarán en Rusia, pero podrían ser muchos más. Se espera un derbi madrileño de altura.