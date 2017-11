Kroos y Varane firman un empate en Colonia

Google Plus

Varane durante el partido frente al Girona. | Fuente: Noelia Déniz

Francia y Alemania han firmado el empate (2-2) en el amistoso disputado en la ciudad de Colonia. Varane y Kroos se volvían a ver la cara, pero esta vez, defendiendo colores diferentes. El estadio Rhein Energie ha acogido uno de los partidos más interesantes de este parón de selecciones ya que se medían dos de los pesos pesados de Europa.

Tanto Varane como Kroos han luchado durante los 90 minutos para conseguir que su país pudiese adelantarse en el marcador. Finalmente lograr el triunfo fue imposible y acabó en tierra de nadie para ambos. Los aficionados alemanes llenaron hasta la bandera el estadio de Colonia para disfrutar de uno de los encuentros más sonados durante las últimas semanas.

La velocidad de los galos y el control de los alemanes dieron lugar a un espectáculo futbolístico de otro calibre. Fue Alexandre Lacazette quien adelantó el marcador y logró poner por delante a Francia en apenas media hora de partido. La alegría no duró demasiado. El conjunto alemán consiguió darle la vuelta al encuentro con un gol de Timo Werner a los 15 minutos de la segunda parte. Ambos países estaban empatados a uno hasta que de nuevo, el delantero francés, Lacazette, volvió a dar adelantar al conjunto galo durante en el 71’.

El partido no podía terminar así y Alemania jamás se da por perdida. En el 93’, Lars Stindl logró el empate para los alemanes y el partido cerró con un 2-2 que dejaba a Francia con un mal sabor de boca.

El miedo del conjunto madridista por posibles lesiones durante los partidos con las selecciones ha llegado a su fin. Varane, tocado en los últimos encuentros con el club blanco, tampoco disputó el partido contra Gales. El seleccionador galo decidió no arriesgar y darle minutos durante el encuentro por lo que el francés no vistió la camiseta de su país. Kroos tampoco jugó el último encuentro con Alemania. No hubo ninguna lesión, sino que el germano tenía un virus intestinal. Todo quedó en un simple susto cuando ambos salieron al campo esta noche.

Ambos jugadores, como ya han demostrado anteriormente, son esenciales para el Real Madrid. Y, este partido, ha sido otra muestra más del buen estado físico en el que se encuentran para jugar el sábado en el derbi madrileño contra el Atlético.