Ceballos se reivindica con la Sub-21

Ceballos en el partido frente al Eibar | Daniel Nieto (VAVEL)

El diez de “la rojita” se echó el equipo a la espalda y logró la remontada de los de Celades ante Eslovaquia, tras una primera mitad no muy buena de los españoles donde fueron bastante inferiores al equipo eslovaco. Se adelantaron los centroeuropeos con un gol en propia de Fabián tras intentar despejar un córner. A partir de aquí iba a emerger una figura en el partido, la de Dani Ceballos, el andaluz finiquitaba un gran contraataque de España, y con un magnífico amago y un disparo cruzado batía a Jakubech y hacia el empate de los de Celades.

La selección española fue otra tras el descanso y no tardaron en adelantarse con un gran gol de Córdoba, minutos más tarde con una gran acción individual de Ceballos, España hacía el tercero, el andaluz rompía a uno de los defensores con un giro sobre sí mismo pisando el balón y volvía a batir al portero con un golpeo con el interior de la pierna derecha ajustando la pelota al palo largo, sólo cinco minutos más tarde firmaba el tercero en su cuenta personal, recibió en tres cuartos de campo y se fue acercando a la frontal hasta lanzar un disparo cruzado que se colaba pegado al poste, haciendo así el cuarto de la selección sub-21.

Ceballos encara a un rival | Daniel Nieto (VAVEL)

El partido del ex del Betis fue una demostración magistral de su clase, pero sobre todo de que es un mediocentro que puede llegar a portería y marcar con mucha facilidad, un recurso que ya ha demostrado con la camiseta blanca en el partido frente al Alavés en Mendizorroza, aquella vez era la primera que el de Utrera salía como titular en un partido oficial desde que es jugador del Real Madrid y en sólo 45 minutos de juego ya había anotado dos goles para adelantar ambas veces a los de Zidane en el marcador. El problema viene en que el centrocampista no está teniendo todos los minutos que seguro le gustaría disponer y de esa forma es muy difícil ser constante en el rendimiento, y más cuando la mayoría de las veces apenas quedan diez minutos de partido cuando sale al terreno de juego como suplente.

Ceballos es un jugador que debe ser clave en el Real Madrid, evidentemente no como titular a día de hoy, pero sí que puede desempeñar esa función que años atrás hacía Isco, que era la de desatascar partidos que se ponían cuesta arriba, pero Zidane no está apostando por él, al menos de momento, y con la falta de gol que tiene el equipo blanco y las numerosas bajas por lesiones no estaría de más que a partir de ahora Ceballos empezara a ser más importante y los madridistas puedan ver al Dani que enamoró a los aficionados del Betis y de la selección en las categorías inferiores.