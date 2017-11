Atlético y Real Madrid, parecidos razonables esta temporada

Google Plus

Partido entre Atlético y Real Madrid la pasada temporada I Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Igualdad de puntos, mismas sensaciones y parecidos síntomas es lo que tienen en común tanto Atlético de Madrid como Real Madrid en este curso. Empate en la tabla liguera, aunque los madridistas están por delante gracias a la diferencia de goles. Suman seis más que los colchoneros, que sí ganan en menos tantos recibidos.

Curioso que los de Simeone no hayan perdido ni un solo partido y ocupen un puesto menos. Mucho les ha penalizado precisamente las igualadas en el marcador. Hasta cinco encuentros donde no han salido ni ganadores ni perdedores para sumar solo un punto, que es insuficiente para aspirar a grandes éxitos. En cambio, el conjunto blanco sí ha cuajado dos inesperadas derrotas y ha quedado en tablas otras dos ocasiones.

Clasificación Liga Santander Posición-Equipo P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos G.Marcados G.Encajados 3-Real Madrid 11 7 2 2 22 9 4-Atlético de Madrid 11 6 5 0 16 6

Similitudes en los 23 puntos logrados

El conjunto rojiblanco ya comenzó con dudas en la primera jornada, tras no superar a un recién ascendido: el Girona. Es más, de no ser por el último cuarto de hora hubiesen caído en Montilivi. Stuani puso a los catalanes con dos a cero en apenas tres minutos. La fiesta del estreno en Primera División no podía ir mejor, se estaban merendando a un desconocido Atlético.

Menos mal que aparecieron Correa y Griezmann para igualar un duelo que ya saboreaba como ganado el equipo local. Por su parte, los de Zidane sí empezaron con buen pie tras golear en Riazor. Después, cambio de papeles en la Jornada 2. Victoria con solvencia de los colchoneros en las islas ante un pobre equipo canario. Sin el crack francés, los protagonistas fueron Koke (que anotó un doblete) y Thomas.

En el Santiago Bernabéu, primer tropiezo blanco en un partidazo. Un Valencia renovado con el toque de Marcelino sacó un valioso empate a dos. Asensio tiró del carro desde el minuto 10, con su tanto inicial, y repitió en el 83 de falta para salvar un punto. Antes, los chés habían herido al campeón liguero con un excepcional Kondogbia.

Asensio y Benzema contra Kondogbia, protagonista en el duelo entre Valencia y Real Madrid I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

La misma tónica se vio en los siguientes duelos, pero para ambos clubes madrileños. El Levante logró otra igualada en la casa blanca -beneficiado por el desacierto local- y el Atlético se marchó de Mestalla con cero a cero en el electrónico. Ya se comenzaba a hablar de crisis en los dos conjuntos de la capital española.

Pero ante las adversidades se crecieron. Por la mínima y sufriendo en el Wanda, pero victoria gracias al tanto de Griezmann contra el Málaga. Más tranquilidad en la hinchada madridista, que se deleitaron con la calidad del joven Borja Mayoral, protagonista absoluto en el triunfo de Anoeta.

Las aguas se calmaron en Chamartín pero en la Jornada 5 un Betis imperial asaltaba el Bernabéu con crueldad, tanto de Sanabria en el último minuto. Por parte atlética, en aquella ocasión fueron Carrasco y Correa quienes condujeron a la victoria en San Mamés. Cal para unos, arena para otros.

Continuaba la competición doméstica. Dani Ceballos se estrenaba en la titularidad para conseguir los dos goles blancos en Mendizorroza, mientras que los colchoneros solventaban bien la visita del Sevilla. Luego, fue Isco Alarcón el artífice de la victoria que parecía reencontrar el fútbol madridista. Entre similitudes de estados de forma, otra vez el Atlético caía en desgracia tras empatar en Butarque sin goles.

Isco Alarcón da las gracas al Bernabéu como si fuese un verdadero mago, tras su doblete I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Y lo peor estaba por llegar: recibían al líder. Eso sí, jugaron mucho mejor y el punto fue poco para el juego que desplegaron. En el bando contrario, la magia de Isco volvió a sacar de un apuro al conjunto blanco ante el Getafe. Victoria balsámica contra Eibar después, al igual que en la última jornada liguera.

Sin embargo, en Montilivi regresaron los fantasmas de la derrota. La prensa madrileña confirmaba la crisis. Mismo síntoma veían en los de Simeone, que ganaron no sin padecer al Celta, pero no pudieron con un buen Villarreal en el Wanda. Empate casero, triunfo apurado en Riazor con tanto de Thomas en el minuto 90.

Parecidos razonables en varios aspectos

Las sensaciones que transmiten ambos equipos no son buenas. Los resultados son demoledores para confirmar la teoría, pero si se analiza más detalladamente cada grupo se observan semejanzas. La primera es la falta de acierto goleador, sobre todo en los atacantes.

En la tabla del pichichi de Liga no aparecen ni Cristiano Ronaldo ni Benzema. Tampoco Griezmann ni Gameiro. Las parejas mencionadas destacaron la pasada campaña con goles que significaron puntos. Esta vez no está siendo así, tienen la artillería muy mojada.

Antoine Griezmann en el partido contra el Sevilla I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

'Grizi' ha anotado dos tantos en nueve partidos, mientras que los dos arietes franceses solo llevan un gol cada uno, aunque han jugado menos. El ex del Sevilla solamente ha disputado cinco encuentros y apenas 192 minutos. Su mal estado de forma le tiene en segundo plano casi siempre.

En caso del 'bicho', se perdió cuatro jornadas por sanción, pero tras regresar al equipo sigue buscando esos goles que tanto le han caracterizado. Su compañero también quiere revertir una situación anotadora que le lleva de cabeza. Muchas críticas para el galo, apartado de su selección nacional hace tiempo.

Ante la crisis de los cuatro delanteros, se han eregido en esa faceta jugadores menos acostumbrados: Thomas-Correa en el Atlético, Isco-Asensio en el Madrid. Pero no es lo único en desgracia, tanto Zidane como Simeone están en el punto de mira por sus decisiones antes, durante y después de los duelos.

Simeone sale al verde del Wanda Metropolitano en el partido contra el Sevilla I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El mal juego sobre el verde es otro parecido. Partidos en los que se ha visto la baja forma de ciertos futbolistas, poca intensidad, decepcionante actitud o escasa concentración. Todo eso ha repercutido, pero llega el momento de dejarlo atrás en el primer derbi de la temporada y del Wanda Metropolitano. Partidazo para silenciar voces críticas, mostrando el mejor fútbol, no fallando ocasiones claras ante la portería.