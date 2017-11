Nacho y Mayoral participan en la lucha contra la diabetes

Nacho durante un encuentro. Fuente: Dani Mullor

Borja Mayoral y Nacho han colaborado en la campaña de concienciación durante el Día de la Diabetes para apoyar en la investigación de esta enfermedad que afecta a millones de personas. Los dos madridistas han estado presentes en el Hospital Público Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, con la Fundación Real Madrid. Esta entidad dedica su programa infantil de baloncesto a menores con diabetes de tipo 1. Es así como se ejemplifica que el deporte es una clave para convivir con esta enfermedad y sino que se lo pregunten a los dos jugadores del equipo blanco.

Nacho, convive con la diabetes desde los 12 años y realiza una vida totalmente normal. “Lo llevo bien y me cuido mucho. Si siendo futbolista tienes que cuidarte, al ser diabético lo haces tres veces más”, declaraba el central cuando decidió hacer pública su enfermedad. Además, el jugador aprovechó la ocasión para resaltar que es una persona normal con una patología que está ahí, pero que haciendo las cosas bien, no sufres anomalía.

Los deportistas de alto nivel necesitan cuidarse lo máximo posible, tener una dieta saludable y entrenar a diario. “El problema que tenemos los diabéticos es que no segregamos insulina y tenemos que pincharnos con una especie de boli. Tengo que pincharme a la hora de la comida. Cuando haces deporte, tienes que prestar atención a que los niveles de azúcar no bajen mucho, es por eso que me controlan los médicos. Hace varios años que lo hago, así que estoy acostumbrado. Con el deporte, esta enfermedad se lleva mucho mejor. Es fácil ser diabético si estás bien vigilado”, explicaba Nacho para Marca el pasado año.

No hay muchos deportistas de alto nivel que sean diabéticos, pero existen. Más de lo que pensamos. No se suele saber ya que no es una enfermedad que se aprecie a nivel visual. No es una lesión ni un golpe en la cabeza. Es algo más. “Mis compañeros no lo sabían”, declaraba el central.

Borja y Nacho, son piezas básicas en la estructura del Real Madrid, padecen diabetes y, luchar por la investigación de esta patología no es más que el principio.