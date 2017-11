Gabriel Martínez: "Una victoria en el derbi puede suponer un punto de inflexión"

Google Plus

La afición del Real Madrid durante un derbi en el Calderón/ Foto:Jaime del Campo (VAVEL España)

El Atlético de Madrid - Real Madrid es uno de los partidos más importantes del fútbol español y del panorama futbolístico. La histórica rivalidad entre los dos equipos de la capital da la vuelta al mundo y ya son muchos los aficionados que esperan con ansias a que llegue el sábado por la noche para poder disfrutar del partido entre colchoneros y merengues.

- ¿Qué significa para ti el derbi?

Evidentemente es un partido muy especial para todos los madridistas y atléticos. Tal y como llega el Real Madrid en estos momentos el partido es muy importante ya que todo lo que no sea ganar significa decir adiós a la liga. En otro contexto quizá no se le daría tanta importancia como en esta jornada.

- ¿Cómo vives el partido?

A mí me gusta más verlo en casa con mis amigos y poder disfrutar de un gran partido con buena compañía.

- ¿El Atlético de Madrid - Real Madrid es algo más que un partido?

Creo que al llegar los dos equipos en una mala dinámica este derbi supone más que tres puntos. Para el Real Madrid una victoria en el Wanda puede suponer un punto de inflexión, un cambio de inercia para intentar dar caza al FC Barcelona.

- ¿Cuál es el derbi más emocionante que has vivido? ¿Por qué?

Sin ninguna duda me quedo con el derbi de la décima en Lisboa. Aquel gol de Sergio Ramos en el minuto 93 siempre quedará en mi recuerdo y la emoción de levantar la ansiada décima copa de Europa también.

- Respecto a la actual crisis por la que está atravesando el Real Madrid. ¿A qué se debe? Falta de fútbol, de actitud…

Para mí no existe crisis como tal. No es normal que el Real Madrid pierda tanto, pero yo creo que no hay crisis por el momento de la temporada en el que nos encontramos. Si tuviera que señalar algún motivo sería falta de actitud, porque fútbol lo tienen y lo han demostrado. Creo que en el ataque madridista falta más movilidad por parte de los delanteros.

- ¿Cuál es el futbolista más importante en el Real Madrid? ¿A qué jugador temes por parte del Atlético?

Isco sin ninguna duda. Es un jugador que se ofrece, da paredes, realiza fantásticas jugadas individuales. En definitiva, es el futbolista que cambia los partidos. Por parte del Atlético sufro con Griezmann, es un jugador que siempre es peligroso a pesar de que ahora no pase por una buena racha.

- ¿Cuál es tu pronóstico para el partido del sábado?

Ganará el Real Madrid 1-2 con goles de Isco y Cristiano Ronaldo. Por parte del Atlético el gol será a través de un córner seguro (risas) y lo marcará Godín.