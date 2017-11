Convocatoria de Zidane para el derbi ante el Atlético

Zidane ya ha elegido a sus jugadores para el derbi. | Foto: Daniel Nieto (Vavel)

Zinedine Zidane ya tiene decidido quienes serán los jugadores elegidos para luchar contra los chicos de Simeone en el próximo encuentro de liga que ambos disputarán por primera vez en el nuevo estadio colchonero, el Wanda Metropolitano. Ambos conjuntos llegan al encuentro necesitados de sumar puntos de tres en tres en todo lo que resta de temporada tras haber tenido un inicio de temporada algo flojo para las expectativas de ambos equipos.

Tanto Real Madrid como Atlético llegan empatados a puntos y parece ser que el derbi de esta noche decantará la balanza para un lado u otro de la ciudad, encontrándose el Real Madrid en la tercera posición y el Atlético en la cuarta.

Por parte de los de Zidane, en la lista de convocados destaca por encima de todo la presencia de Dani Carvajal, que ha estado alejado de los terrenos de juego durante algo más de mes y medio por un proceso vírico con afección al pericardio, con la aparición de su nombre en la lista se deja ver que Dani ya se encuentra totalmente recuperado y preparado para retomar el nivel físico y de competición al que tiene acostumbrado Carvajal.

Sin embargo, no todos los jugadores del Real Madrid estarán disponibles para el derbi de esta noche: Jugadores como Keylor Navas aún se encuentran en procesos de recuperación y no ha entrado en la lista de convocados, una baja que será suplida por Kiko Casilla y Moha; además, destacan las ausencias de Mateo Kovacic y Gareth Bale, el Galés volvió a caer lesionado cuando aún no se había recuperado de su primera lesión y parece que su vuelta se alargará varias jornadas más hasta que esté completamente seguro y preparado para competir, evitando forzar la máquina para no caer de nuevo en otra lesión. Por otra parte el croata se encuentra sin estar disponible para Zidane desde mediados del pasado mes de septiembre en el primer partido de fase de grupos de la UEFA Champions League ante el Apoel Nicosia, en aquel encuentro Kovacic fue diagnosticado de una rotura parcial del tendón largo del aductor derecho con un pronóstico de recuperación de entre seis y ocho semanas.

Entre otras ausencias destacan las de Vallejo, Achraf y Marcos Llorente, que no jugarán en el Wanda Metropolitano por decisión técnica.

La lista de convocados de los de Zidane es la siguiente:

Porteros: Casilla y Moha.

Defensas: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Theo.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Isco y Ceballos.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez y B. Mayoral.

PRÓXIMO ENTRENAMIENTO: Domingo, 19 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Ciudad Real Madrid (puerta cerrada).