Zidane: "El Barça seguro que va a perder puntos"

Zidane en rueda de prensa. Fuente: VAVEL

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, habló al término del encuentro que acabó con un resultado de cero a cero. Zidane no estaba contento con lo sucedido, per sí con el rendimiento del equipo: "No tengo que reprochar nada, no se ha podido, solo nos ha faltado el gol", aseguró. Esas no fueron sus únicas palabras al finalizar el partido, sino que dejó varios mensajes, como por ejemplo: "La liga es remontable, el Barça seguro que va a perder puntos", declaró el francés muy optimista.

El técnico del conjunto blanco analizó en profundidad el empate sin goles frente al Atlético de Madrid. Preguntado por la mala racha del Real Madrid en Liga de cara a portería, Zidane aclaró: "Esto es fútbol, a veces no quiere entrar, lo bueno es que jugamos bien, pero es verdad que nos falta gol, pero llegará, seguro. Hay que ser positivos". Sobre la actuación arbitral de Fernández Borbalán, el francés no entró al trapo: "No lo vi y no voy a comentar. El árbitro ha hecho su trabajo y ya está".

Otro aspecto al que tuvo que responder el técnico madridista fue el estado de Sergio Ramos tras su lesión en la nariz en la primera parte y su posterior sustitución en el descanso debido a ello. "Creo que es una fractura, tiene un corte y está roto. El tiempo no lo sé", declaró. También fue preguntado por Isco que volvió a cuajar un gran partido: "Está muy bien, pero cuando yo miro el partido de todos, hicieron todos un gran partido. Estoy contento con todos", sentenció.

Por último, el técnico madridista quiso dar un mensaje de esperanza a la afición que ve perdido el título liguero: "Vamos a estar ahí peleando. Por qué no vamos a ser capaces de remontar diez puntos, hay que meterse eso en la cabeza, ese es el camino a seguir. Pero de todos modos, pase lo que pase, cuando yo llegué aquí estábamos a diez puntos y acabamos a uno. Vamos a seguir y pensar que en el fútbol todo puede pasar", sentenció Zidane.