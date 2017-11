Dani Carvajal: ''Estoy recuperado''

Dani Carvajal con el Real Madrid I Foto: Daniel Nieto

El Real Madrid afrontaba el primer derbi de la historia del Wanda Metropolitano con la novedad de Daniel Carvajal en su banda derecha. El lateral español no pisa los terrenos de juego desde que a finales de septiembre se le detectara una pericarditis que pusiera en riesgo su continuidad. Así, tras casi dos meses de recuperación, Zidane apostó por él en el once inicial para intentar conquistar el nuevo estadio rojiblanco.

La victoria madridista no llegó tras un derbi caracterizado por el juego físico y donde la polémica también fue la protagonista. ''Estoy enfadado porque no hemos ganado. Se nos han escapado dos puntos. En lo personal, me he encontrado bien. Tengo buen tono físico'', declaró Carvajal.

''Diez puntos es una distancia considerable. El equipo lo ha dado todo hoy, todos hemos dado el máximo pero no nos hemos podido llevar la victoria. Si seguimos así quizás que podamos recortar esa distancia'', confesó Carvajal sobre la brecha entre el liderato y el Real Madrid. El conjunto de Zinedine Zidane se ha dejado dos puntos más y se encuentra a diez respecto al Barcelona.

''Ha sido un partido ante un buen rival Son fuertes en la defensa. El partido se ha roto como producto del cansancio y no hemos podido marcar el primer gol. Ellos han tenido algunas y nosotros también pero nos hemos ido con las manos vacías'', opinó el lateral sobre el transcurso del partido. Madrid y Atlético plantearon un partido duro, donde la pelota estuvo para ambos bandos durante la totalidad del encuentro.

''En los córners a favor, yo siempre me quedo atrás- No lo he visto bien pero creo que Ramos remata y posteriormente Lucas hace falta'', declaró sobre la acción entre los dos defensas que provocó la retirada de Sergio Ramos al descanso. Carvajal finalizó sus declaraciones asegurando que ''ya está recuperado''.