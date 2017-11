Marcelo: ''No hablo de árbitros''

Marcelo, el lateral izquierdo del Real Madrid | Foto:Daniel Nieto

Sin goles pero con demasiada polémica. Así pasará a la historia el primer derbi de la historia del Wanda Metropolitano. El nuevo estadio del Atlético de Madrid acogió un partido donde los tres puntos eran vitales para ambos equipos. Horas antes el Fútbol Club Barcelona hizo los deberes en Butarque y se posicionó a once puntos de distancia: tras el pitido final, el mejor parado de la presente jornada ha sido finalmente el conjunto blaugrana.

Fernández Borbalán estuvo en el punto de mira durante varios tramos de partido. El colegiado no señaló una mano de Godín dentro del área a la que se le suma un cúmulo de jugadas muy protestadas por el Real Madrid. Marcelo trató de desmarcarse de las críticas hacia el árbitro. “No hablo de árbitros. Son cosas que pasan en el fútbol. Si es mano o no, no lo pude ver. Yo estaba muy lejos, pero me parece que toca la nariz. Hay que preguntarle al árbitro, si se ha agachado mucho o Sergio Ramos ha alzado mucho la pierna Lucas”, declaró.

Los medios presentes en la zona mixta del Wanda Metropolitano hicieron hincapié en las acciones polémicas del encuentro. "La verdad es que pudo haber algún penalti. De este tema ya no hablo. Tres o cuatro penaltis, yo qué sé. Esto son cosas que pasan en el fútbol".

Uno de los más perjudicados de la noche fue Sergio Ramos. En una jugada a balón parado, el defensa remató a la vez que Lucas impactó su bota contra la nariz del capitán del Real Madrid. "He visto a Ramos y estaba muy mal, parece que tiene rota la nariz, veremos el alcance definitivo", declaró Marcelo. Las primeras previsiones apuntan a que el sevillano sufre una fractura en los huesos de la nariz.

Marcelo también habló de la actualidad del Real Madrid. La plantilla de Zinedine Zidane no cuenta con Gareth Bale ni con Keylor Navas. Las lesiones han sido un problema constante durante la presente temporada. “Tenemos una plantilla amplia. Tienen que estar todos los jugadores para que el míster pueda contar con todos”, opinó Marcelo con un tono optimista.