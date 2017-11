Atlético de Madrid - Real Madrid: puntuaciones del Real Madrid, jornada 12 de LaLiga

Atlético de Madrid - Real Madrid: puntuaciones del Real Madrid, jornada 12 de La Liga | Fuente: LaLiga

Madridistas y atléticos firmaron el empate sin goles en el estreno del estadio rojiblanco. Un derbi sin puntería, marcado por las ocasiones falladas tanto del Real Madrid como del Atlético de Madrid. Encuentro en el que tan solo hubo cuatro ocasiones claras de gol, dos para cada equipo. La primera la firmó Correa en el minuto 3 tras un mano a mano con Casilla. El protagonista de la siguiente ocasión que pudo cambiar el marcador fue Kroos, con un disparo dentro del área. La tercera la firmó Ramos, y le costó la nariz. El central intentó cabecear un centro y se llevó la patada de Lucas, que le obligó a abandonar el partido en el descanso por una hemorragia. Finalmente, la última fue de Gameiro con un disparo escorado desde la derecha que evitó Varane bajo palos.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Zinedine Zidane: 5

Por primera vez desde su llegada, el técnico del Real Madrid estuvo sin ideas, sin saber muy bien qué hacer. El francés alineó su once de gala para la gran cita, pero eso no fue suficiente para superar al conjunto rojiblanco. Tuvo que hacer un cambio obligado en el descanso por el malestar de Sergio, y tan solo hizo uno más en el 75'. No quiso tocar nada pese al empate del marcador.

Kiko Casilla: 6

El guardameta no tuvo mucho trabajo. Supo solventar las pocas ocasiones que creó el Atlético de Madrid.

Carvajal: 7

El canterano volvía a los terrenos de juego dos meses después de su pericarditis. Jugó los 90' y se sintió muy bien. Muy sólido en defensa e incorporándose al ataque. En el 92' rozó el gol que evitó Saviç en el último suspiro.

Varane: 7

El francés puso el cerrojo a la defensa madridista. Muy seguro en todas las acciones, a pesar de que a los tres minutos tuvo un error en el despeje que casi le cuesta un gol a los blancos. Evitó el gol de Gameiro sobre la línea de cal, cuando el Wanda ya casi lo estaba celebrando. Recibió un golpe de Casilla en la zona baja de la espalda en el 70' pero pudo continuar sin problemas.

Sergio Ramos: 5

El capitán tuvo que ser sustituido en el descanso por una patada de Lucas en la cara cuando el madridista iba a rematar. El golpe le provocó una hemorragia nasal y una posible rotura del tabique nasal. El central pasará las pruebas médicas en las próximas horas.

Sergio Ramos remata y recibe la patada de Lucas | Foto: LaLiga

Marcelo: 5

El brasileño estuvo muy lejos de su mejor versión. Lento en defensa y en ataque. Tuvo errores que le pudieron costar un disgusto al Real Madrid. El lateral no está en forma y los blancos lo notan.

Casemiro: 7

El brasileño se ocupó bien de su parcela, y así lo sufrieron Gabi y Koke. Muy serio en defensa anuló a los creadores de juego del conjunto de Simeone. Partido bastante completo del '14'.

Kroos: 7

Partido notable del alemán. Se sintió cómodo y el equipo lo notó. Rozó el gol a la media hora de partido con un disparo dentro del área, pero el balón se marchó por milímetros. Poco después recibió una feísima entrada de Saviç, por la que el croata tan sólo vio la amarilla.

Modriç: 7

7El croata no dio su mejor versión pero estuvo más acertado que en las últimas actuaciones con el conjunto blanco. Creó peligro sobre la portería de Oblak y dio alguna asistencia.

Isco: 8

El malagueño nuevamente fue el mejor del conjunto blanco, incluso se podría decir que fue el mejor jugador de los dos equipos. Regateó, asistió, remató y defendió. Lo hizo todo. Zinedine tiene una as en la manga con el '22' madridista, que volvió a deslumbrar con su magia.

Cristiano Ronaldo: 6

El luso está lejos de su mejor versión y continúa con su mala racha de cara a portería. Tan solo creó peligro sobre la portería de Oblak en las acciones a balón parado, que solventó el guardameta esloveno sin problemas. Tuvo alguna ocasión clara, en la que no estuvo acertado. El Real Madrid necesita recuperar al portugués.

Benzema: 4

El francés estuvo prácticamente desaparecido. No termina de encontrarse y no le salió nada. En la primera mitad fue derribado por Juanfran y, cuando estaba tendido sobre el terreno de juego, recibió un pelotazo de Correa en la cabeza. Fue sustituido en el 76'.

Nacho: 6

Entró en el descanso por Sergio Ramos, que no podía continuar. El canterano supo salir de los pocos apuros en los que le metió el Atlético de Madrid, ya que en la segunda mitad los rojiblancos apenas crearon peligro.

Marco Asensio: 5

Saltó al campo en el 76' por Benzema, como es habitual. El canterano poco pudo hacer en un cuarto de hora. No se le vio mucho.

Árbitro, Fernández Borbalán: 4

El colegiado, pese a su experiencia, no estuvo a la altura de un encuentro de estas dimensiones. Tuvo trabajo desde el primer minuto debido a la alta intensidad del duelo. Hubo tres jugadas polémicas y no acertó en ninguna de ellas. A los 20' Correa golpeó el balón hacia la cabeza de Benzema, cuando éste estaba en el suelo, el argentino no vio ni la amarilla. Poco después, Kroos recibió un plantillazo de Saviç y tan sólo vio la cartulina amarilla. Finalmente, en el minuto 40' Ramos recibió una patada en la cara dentro del área al intentar rematar, sería penalti y expulsión, y el colegiado no vio nada.