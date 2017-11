Nacho cumple ciclo y no estará ante el Málaga

Google Plus

Nacho, baja contra el Málaga | Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

El Real Madrid no podrá contar con Nacho la próxima jornada. Tras la amonestación de Fernández Borbalán en el Wanda, el canterano llega a cinco tarjetas y se ve obligado a ausentarse el siguiente encuentro de Liga, contra el Málaga en el Bernabéu. Anteriormente, Nacho recibió amarilla con Valencia, Alavés, Espanyol y Getafe.

A pesar de no haber cometido ninguna falta en los 45 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, Nacho vio la cartulina amarilla en un córner a favor del Madrid en el que se enzarzó en una disputa dialéctica con Lucas Hernández. Exactamente, el colegiado del Comité de Arbitros Andaluz señaló lo siguiente en el acta: "en el minuto 81 el jugador (6) Fernández Iglesias, Jose Ignacio fue amonestado por el siguiente motivo: discutir con un contrario sin llegar a insultos ni la amenaza.". Esta discusión le costó la tarjeta tanto al madridista como al colchonero.

Cabe destacar que la razón por la que entró al campo Nacho fue la patada en la cara del propio Lucas a Sergio Ramos, que dejó fuera de juego al camero tras fracturarle el tabique nasal. Pese a lo violento de la acción, ni Fernández Borbalán ni su asistente consideraron la patada motivo suficiente como para señalar penalti. Aunque no ha sido confirmado nada desde el club más que la fractura, es muy probable que el capitán blanco cause baja en los siguientes encuentros que le esperan al Real Madrid. De esta manera, el equipo afrontaría el partido ante al Málaga sin dos de sus centrales y deja a Vallejo y Varane como únicos jugadores disponibles cuya posición natural sea el centro de la zaga. Los de Míchel viajarán al Bernabéu muy necesitados de puntos y en puestos de descenso, lugar que no han abandonado desde el comienzo de la competición.