El Madrid se marea viajando a casa del Atlético

El Real Madrid no arranca bien en casa del Atlético. | Foto: Daniel Nieto (Vavel)

Al Real Madrid no le sienta bien los viajes, más en concreto a la casa de su vecino madrileño, el Atlético de Madrid. En la 12ª jornada de la Liga Santander, el Real Madrid volvió a dejarse puntos consiguiendo tan solo un empate ante el Atlético, de esta manera los de Zidane se posicionan a diez puntos del líder de la liga española, el Fútbol Club Barcelona. Y esto no es nada nuevo, a pesar de que en el último derbi que han disputado ambos conjuntos, lo han hecho en un estadio nuevo y diferente, como es el Wanda Metropolitano.

El cambio de estadio no ha cambiado una racha que se está haciendo ciertamente larga para los madridistas, y es que al Madrid no se le da bien jugar últimamente en el estadio del Atlético. Y no importa que se hable en conceto del Vicente Calderón o del estadio Wanda Metropolitano.

Solo una victoria de nueve visitas madridistas al feudo rojiblanco

Teniendo en cuenta los últimos precedentes, éstos no arrojaban precisamente un halo de esperanza propio para dar luz a una hipotética victoria madridista en el Wanda Metropolitano (que no tuvo lugar), para poder recordar la última victoria madridista en el estadio del Atlético de Madrid habría que retornarse al pasado año cuando los de Zidane vencieron a los de Simeone en el último derbi madrileño en el Calderón, pero más allá de este precedente, resulta alarmante el siguiente dato: La anterior victoria blanca en el Calderón tuvo lugar el día 11 de febrero del año 2014, cuando el entonces conjunto blanco entrenado por Carlo Ancelotti consiguió el pase a la final de lacCopa del Rey ante el Fútbol Club Barcelona, tras conseguir vencer al Atlético con un resultado de 0-2 en el que el único goleador del encuentro fue Cristiano Ronaldo con dos solitarios y tempranos goles de penalti, lo que hizo sentenciar el pase a la final de Copa de aquel año al añadirse al resultado de 3 goles a 0 de la ida en el Bernabéu, favorable al Real Madrid.

Entre aquel encuentro y el que tuvo lugar en el día de ayer en el Wanda Metropolitano entre ambos equipos, han pasado tres años y más de nueve meses, en los que el Madrid solo ha conseguido una victoria en el estadio del Atlético en cualquier competición.

Muchos han sido los encuentros que han disputado entre ambos entre esas fechas, de todos ellos el partido con el resultado más abultado tuvo lugar el 7 de febrero del año 2015 en el que los rojiblancos endosaron una goleada de cuatro goles a cero a los de Ancelotti en liga. Pero no es la única victoria del Atlético sobre el Real Madrid en el Calderón en ese periodo de tiempo: El 22 de agosto de 2014, el Atlético de Madrid conseguía la Supercopa de España ante el Real Madrid tras vencer a los blancos con un resultado de 1-0, en el que el único goleador del partido fue Mario Mandzukic en el minuto dos del encuentro, el croata se encontró solo ante Íker Casillas en un balón en largo que supo aprovechar de volea al lado izquierdo de la portería de Casillas, un gol que fue suficiente para los de Simeone ya que el resultado del partido de ida en el Bernabéu fue de 1-1 en el que los goleadores fueron James Rodríguez y Raúl García, terminando con un resultado global de dos goles a uno a favor de los rojiblancos.

Además, el día 7 de enero del año 2015, en aquel entonces ida de los octavos de final de la copa del rey, los de Simeone también se llevaron la victoria que finalmente acabaría significando la clasificación a los cuartos de final de copa del rey tras el empate a dos goles cosechado más tarde en la vuelta en el Bernabéu. La última victoria colchonera en el Vicente Calderón tuvo lugar el 10 de mayor del presenta año con un resultado de dos goles a uno en el que el Atlético de Madrid no pudo superar las semifinales de la copa de europa ante el Real Madrid.

Hasta cuatro empates incluyendo el Wanda Metropolitano

Los encuentros en casa del Atlético que finalmente acabaron en empate fueron cuatro de los últimos nueve derbis en casa rojiblanca: El más lejano queda en el 2 de marzo del año 2014, en aquel encuentro el Real Madrid empezó ganando con un tempranero gol de Benzema que más tarde fue remontado por goles de Koke y Gabi, aunque finalmente el empate lo consiguió Cristiano a falta de ocho minutos para el final.

A este hay que sumarle el 0-0 cosechado en la ida de los cuartos de final de la Champions de la temporada 2014-2015 y el empate 1-1 el día 4 de octubre de 2015 en el Calderón en liga. El último caso de empate en el derbi tuvo lugar en el día de ayer en el primer derbi en el Wanda con empate sin goles, lo que demuestra la mala racha madridista cuando hay que visitar la casa del vecino, sea cual sea.