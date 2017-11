El Real Madrid afronta la jornada de Champions sin Sergio Ramos

Sergio Ramos celebrando un gol con el Real Madrid.Foto:Dani Mullor

El Real Madrid viajó el lunes a Chipre para sellar su pase a octavos de final de la Champions League con la notable ausencia del sevillano Sergio Ramos. El de camas sufre una fractura en el hueso propio de la nariz producida por una patada en la cara que recibió del jugador del Atlético de Madrid,Lucas Hernández, sin duda una de las grandes polémicas del partido ya que el colegiado no señaló penalti. El madridista de momento ha decidido no pasar por el quirófano ya que le llevaría a perderse encuentros decisivos cuando más le necesita su equipo. Cabe destacar la gran labor del jugador en el club blanco y lo indispensable que es para el técnico galo. La ausencia en el partido de esta noche ha sido un contratiempo que no esperaban tener, aunque bien es cierto que los madridistas afrontan el partido habiendo ganado con un contundente 3-0 en el encuentro de ida del Santiago Bernabéu, por lo que se espera que este partido, a priori, sea un puro trámite. Tras el empate en el Wanda Metropolitano frente a los hombres del ‘Cholo’ Simeonne se espera que Zinedine Zidane haga cambios en la alineación.El recambio de Sergio Ramos sin duda será Nacho Fernández , que ha demostrado durante toda la temporada que cuando el técnico del Real Madrid le da la oportunidad de disputar minutos no falla.El madrileño es un sustituto de garantías del capitán madridista, ver su nombre en la alineación de esta noche no será una sorpresa y sabrá resolver el partido demostrando la calidad indiscutible que tiene. A pesar de su juventud, Nacho es un jugador serio, sólido en defensa y hábil con el balón.La afición madridista desea verle jugar más minutos y esta noche frente al Apoel volverá a regalar dosis de buen fútbol a sus seguidores.