Análisis del rival: FC Barcelona / Foto: Noelia Déniz (Vavel)

Hubo una época dorada en el fútbol español, donde el Barça parecía haber inventado el fútbol del siglo XXI. Con Guardiola desde el banquillo, y con Xavi llevando el timón del juego, el equipo blaugrana enamoraba con el fútbol del tiki-taca. Xavi estaba acompañado de su escudero Busquets y de la magia de Andrés Iniesta. El juego corría por sus botas y el gol era problema de Messi. Solo Xavi ha abandonado el barco, pero suficiente para que el Barça ya no sea aquel equipo que ganaba la posesión antes que el partido.

Los tiempos han cambiado. Valdés no está en la portería, sino que está un tal Ter Stegen que bien merece ser el portero de Alemania en Rusia por delante de Neuer. Tampoco Puyol lidera la defensa, pero Piqué anda sobrado en liderazgo, dentro y fuera del campo. Y por si fuera poco, la directiva blaugrana ha encontrado por fin un fichaje rentable en la zaga defensiva: Umtiti. En este Barça ya no hay un Dani Alves y los que hay no se le parecen. Sin embargo, Semedo, Aleix Vidal y Sergi Roberto tienen la plena confianza del míster. Y arriba, ya ha pasado tiempo desde que no está Pedro, Villa, Alexis, Henry o Eto'o. El último en dejar el Camp Nou fue Neymar. Su desequilibrio y sus regates aún siguen en la retina de los blaugranas. Su ausencia bajó el nivel de la plantilla. Y el fichaje "para hacerle olvidar" aún no ha podido demostrar los millones que costó debido a una lesión en el tan criticado césped del Coliseum. Aun así, el FC Barcelona tiene para muchos los dos mejores atacantes del mundo. Y los actuales Bota de Oro de la temporada anterior y de la 2015/2016: Leo Messi y Luis Suárez. Cartel suficiente para no envidiar ni en jugadores ni en títulos al equipo de Guardiola.

11 puntos son muchos puntos

El FC Barcelona llega al Santiago Bernabéu con una diferencia que, si el partido cae a favor de los culés, puede ser definitiva. Y aún si el Real Madrid vence, todo apunta a una Liga que levantará Iniesta en mayo. Nunca el Barcelona gozó de tal amplia diferencia de puntos sobre el Real Madrid antes de encarar el primer clásico de la Liga. Y las estadísticas tampoco favorecen al Real Madrid, que nunca ha sido capaz de cosechar una remontada tan complicada.

11 son los puntos que separan al FC Barcelona del Real Madrid. 8, si tenemos en cuenta que el Real Madrid aún tiene que jugar el partido en Butarque frente al CD Leganés, aplazado debido a la disputa del Mundial de Clubes.

Además, el FC Barcelona no conoce la derrota. Solo el Atlético de Madrid, el Valencia y el Celta de Vigo han sido capaces de rascar puntos frente al equipo del pichichi Messi. El Real Madrid, en cambio, lleva dos derrotas en 15 jornadas, y ambas de local.

Una defensa sin Umtiti

El francés notó un pinchazo en la jugada que acabó en el segundo gol del Celta y no llega al Clásico. El defensa se lesionó en el bíceps femoral de su pierna derecha mientras encaraba la internada por banda derecha de Iago Aspas, autor del primer gol del conjunto gallego.

El jugador galo había sido hasta entonces indiscutible en el once blaugrana, estando incluso por encima del nivel que ofrece siempre Gerard Piqué. Con ellos dos como pareja de centrales, el Barcelona se ha convertido en un equipo rocoso en defensa y no en el Barça débil en defensa de anteriores campañas.

Con su baja, todo apunta a que el que acompañará a Piqué será el belga Vermaelen. Parecía un claro candidato a abandonar el club en el mercado invernal, pero lo cierto es que el defensa está demostrando un alto nivel y un estado de forma que le convierte en el tercer central del Barça. Con la amenaza de las lesiones siempre rondando al jugador, el defensa está ante uno de sus mayores desafíos y que le pueden asegurar un futuro con la camiseta blaugrana. Parar a la artillería blanca no será tarea fácil, pero sí un reto que le puede encumbrar a la cima. Ahora bien, todo apunta a que cuando Umtiti se recupere, el belga volverá al banquillo. Sin embargo, la versión reciente del jugador han destronado a un segundo plano a Mascherano, que busca salida.

Del 4-3-3 al 4-4-2

Con la salida de Neymar al club parisino, el FC Barcelona desembolsó una gran cantidad de millones para hacerse con los servicios de Dembélé. Sin embargo, su tardío fichaje y su rebeldía con el Dortmund provocó que el jugador no llegara en un óptimo nivel físico y tuviera que hacer una pretemporada especializada para él. Aun así, la preparación no dio sus frutos y el extremo cayó lesionado en el partido en Getafe, lo que le ha hecho perderse los últimos meses del 2017.

Sin el fichaje estrella, Deulofeu, por sus capacidades de desborde, era la opción más factible para cubrir la ausencia del brasileño. Sin embargo, el canterano sigue sin convencer. Denis Suárez sí ha aprovechado los minutos que ha tenido, pero para algunos siguen siendo pocos. Paco Alcácer ha sido el último en hacerse con ese hueco, pero, cuando por fin se había ganado la titularidad, una lesión le ha borrado del Clásico.

Y en este equipo hay una figura que ha salido beneficiada. Es el caso de Paulinho. Con él en el campo el técnico cambia de dibujo y opta por poblar el centro del campo. El brasileño, que llegó al Camp Nou desde China en un mar de dudas, se ha ganado el cariño de la afición y ha silenciado a sus "haters" a base de goles. Una efectividad de cara a puerta que le convierte en el tercer goleador del equipo, con unos números que están por encima de jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo o del "deseado" Griezmann.

Más de 11 titulares

La temporada pasada, Luis Enrique dejó claro en varias ocasiones que no confiaba plenamente en los jugadores que tenía en el banquillo. De ahí que fuera habitual que no realizara los tres cambios en muchos partidos. Esta temporada, con Valverde como entrenador, la dinámica ha cambiado. Con Arda Turan como descartado, el técnico ha dado minutos ha toda la plantilla y la gran mayoría ha disfrutado de minutos y de partidos.

"Messidependencia"

Llega el Clásico y eso a Messi le gusta. El jugador argentino dejó una foto para el recuerdo en su último Clásico en el Bernabéu, donde enseñó a los madridistas su camiseta, después de marcar el 2-3 definitivo en el último minuto del encuentro.

Al '10' del Barcelona el Real Madrid le motiva y el Santiago Bernabéu aún más. En el ranking de goleadores históricos de los Clásicos, Leo Messi aparece en el número uno con 24 goles, de los cuales 14 han sido en el templo blanco.

Sin Neymar, Messi es aún más líder de este Barça y el jugador capaz de cambiar un partido levantando la cabeza, bien para dar una asistencia sublime o bien para poner el balón donde ningún portero puede llegar. El Clásico dependerá en gran medida del día que tenga el para muchos mejor jugador de la historia del fútbol.