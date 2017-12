Anuario VAVEL Real Madrid 2017:  Pepe, Coentrao, Danilo, James Rodríguez y Morata

Morata en uno de sus últimos partidos como madridista | FOTO: Daniel Nieto VAVEL

En el elenco de estrellas del equipo de Zinedine Zidane no había cabida para todos. Llegó el verano y el intercambio de cromos. Unos sales y otros entran. Llegaron a la disciplina blanca jóvenes jugadores con gran proyección como Vallejo, Theo, Marcos Llorente o Ceballos; había que liberar la plantilla. Vamos a analizar la actuación de los 5 efectivos que abandonaron la casa blanca.

Pepe

El defensa portugués ha sido un peso pesado en el vestuario del Real Madrid tras diez temporadas en el equipo blanco. Llegó al equipo merengue en la temporada 2007-2008 procedente del Oporto y se ha despedido del club de Concha Espina este mismo verano con destino a Turquía, para jugar en el Besiktas. La pasada temporada, la última en el equipo blanco, fue bastante discreta debido sobre todo a las lesiones que le acompañaron a lo largo del año. Tan solo disputó 13 partidos en el campeonato doméstico en el que consiguió sumar dos tantos. En UEFA Champions League y Copa del Rey tan solo sumó un total de cuatro partidos (dos y dos) en una campaña en la que club y jugador sabían desde fechas navideñas que el portugués no renovaría con el club de Chamartín, algo que se oficializó el pasado verano.

Fabio Coentrao

La trayectoria de Fabio Coentrao en el Real Madrid siempre ha sido de aquella manera. Nunca tuvo el apoyo incondicional del Santiago Bernabéu y las actuaciones del luso en la temporada pasada fueron la gota que colmó el vaso. Si el año de Pepe, por unos u otros motivos fue discreto en el equipo merengue, lo de Coentrao eran ya cosas de "otra" liga. Se llevó el pasado año su segunda y última liga blanca con un papel absolutamente testimonial: tres partidos sumando un total de 169 minutos. Sus registros no eran mucho mejores en Copa del Rey donde tan solo participó 37 minutos en el 1-7 que el endosó el Real Madrid a la Cultural Leonesa. En la Duodécima, en UEFA Champions League, ni siquiera llegó a saltar al césped en ningún encuentro.

Cuando el equipo más le necesitaba, en las lesiones de Marcelo, no se pudo tirar de él porque no estaba apto para jugar; resaltando los problemas fuera del campo del lateral portugués. Por tanto, su no continuidad merengue estaba cantada y esta temporada ha marchado a su país para jugar en el Sporting CP de Portugal, en el que está siendo titular y ya ha disputado en el campeonato de Liga un total de once partidos, marcando un gol y siendo titular en todos los encuentro de la fase de grupos de la Champions League.

Danilo

El lateral brasileño también abandonó la casa blanca en esta nueva temporada 2017-2018 para emprender una nueva etapa en el equipo de moda de la Premier, el Manchester City. Otro de los jugadores que tampoco gozó de un apoyo total de la grada, pero que, en la temporada pasada, disfrutó de bastante minutos en las tres competiciones que disputó. En Liga disputó 1488 minutos a lo largo de los 17 partidos en los que participó, anotando un gol al principio de la competición. En el trofeo copero jugó cinco partidos, los dos últimos en los que el Real Madrid cayó en la eliminatoria ante el Celta tras caer en el Santiago Bernabeu 1-2. Finalmente, en la Champions participó en tres partidos con distintos resultados: empate en Dortmund, victoria ante el Legia en el Bernabéu y derrota ante el Atlético de Madrid.

James Rodríguez

El colombiano ha sido una de las salidas más sonadas del verano con origen en el club de Concha Espina y con rumbo a Munich para jugar con el Bayern, rival directo en Champions League. Dicen los entendidos que siempre se esperaba más del cafetero en el Real Madrid, y este año muchos de esos críticos le echan de menos. Números más que notables los de James el año pasado con la camiseta blanca. En la competición doméstica participó en 22 encuentros disputando 1179 minutos, de los cuales salió desde el banquillo en 17 partidos. Anotó ocho tantos en la competición, en una aportación ofensiva desde el mediocampo que parece haber perdido mordiente esta campaña.

En Copa del Rey jugó tres encuentros a un gran nivel, haciendo tres tantos, doblete y partidazo ante un competitivo Sevilla incluido allá por enero. En la Champions jugó seis partidos en los cuales el equipo merengue no conoció la derrota, incluida una victoria ante su actual equipo, por 1-2 en Munich. A partir de abril no disputó ni un minuto más en la máxima competición.

Álvaro Morata

El madrileño también tomó esta temporada, al igual que Danilo, camino a la Premier League. En este caso Álvaro lo hizo para jugar en el Chelsea. Con el Mundial en el horizonte decidió que no se podía permitir otro año a la sombra de Benzema, juegue como juegue el francés.

Morata puede gustar más o gustar menos, pero los números de la temporada pasada hablan por sí mismos. En la Liga participó en 26 partidos, saliendo en 20 de ellos como suplente disputando 1330 minutos. Ojo porque en estas condiciones anotó la friolera de 15 goles. Sumado a la cesión de Mariano, son muchos goles los que ha perdido el Real Madrid esta temporada.

En la competición del KO, tuvo una participación de cinco partidos en los que anotó dos goles en el 1-7 a la Cultural Leonesa. Por último, en la Duodécima participó en nueve partidos con un total 167 minutos, aportando otros tres goles al equipo de Zinedine Zidane.

Veinte goles que dicen adiós al equipo blanco, y a estas alturas suma 11 en todas las competiciones en su actual equipo. Goles que se echan de menos en la capital.

Diferentes perfiles y distintas aportaciones. Debates diversos con las salidas de algunos de ellos. Otros estaban claros.

¿Se acordará el Real Madrid de alguno de ellos en las "notas" de mayo?