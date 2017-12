Previa Real Madrid - Barcelona: intrigante clásico como colofón del año

Google Plus

Fotomontaje: Javier Jábega, VAVEL Espña

Este 2017 se termina y a ocho días exactos se disputa el mejor partido de fútbol del mundo. Un Real Madrid recién campeón del Mundial de Clubes se enfrenta a un Barcelona intratable en sus últimos choques. Titánico duelo para que unos y otros demuestren que siguen practicando un fútbol atractivo.

Así es. Con la mirada atrás de estas 16 jornadas ligueras se ve claramente que las prestaciones de ambos conjuntos a nivel de juego han bajado de forma estrepitosa. Esa circunstancia les ha costado muchos puntos a los de Zidane y apenas ha influido en los resultados culés.

Si los catalanes han disfrutado de sus trece triunfos en Liga, gran parte de culpa la ha tenido una fortuna intrínseca en cada partido. No hay más que contemplar los goles anotados por Paulinho, Suárez y compañía. Lo de Messi es caso aparte. Pichichi con catorce dianas que han desatascado muchos encuentros.

En cambio, las incontables ocasiones de gol que han desaprovechado los atacantes madridistas partido sí y partido también les han conducido a una situación de crisis. Fallidos intentos para desquiciar a Cristiano Ronaldo y Karim Benzemá. Solamente 30 goles en total, cifra preocupante si se habla de un equipo que es una apisonadora frente a la portería.

Ahora llegó el momento. Caen los antecedentes, tendrán la última oportunidad para reencontrarse cada cual con su estilo, armas y defensas. No existe el miedo, los once protagonistas estarán concienciados para ofrecer el mayor espectáculo futbolístico. El Santiago Bernabéu vibrará de emoción antes de vestirse de colores navideños.

Objetivo ocho

No existirá otro marcador que contente al Real Madrid en el clásico. Ganar, ganar y ganar. Todo lo que no sea una victoria para recortar puntos y situarse a ocho puntos habrá sido un fracaso. Aunque parezcan muchos, se debe recordar que el conjunto blanco tiene pendiente el partido contra el Leganés.

En juego están seis puntos fundamentales para no desviarse del camino. Cuando salden ese encuentro -aplazado por el 'mundialito' de Abu Dhabi- estarán solamente con cinco puntos por detrás, si logran ganar. La Liga es larga, queda mucho recorrido y Zidane ya consiguió recortarle al Barça hasta once puntos en cuatro jornadas. Imposible no es.

Isco regateando a Messi y Rakitic en la Supercopa de España I Foto: Real Madrid

En busca de la felicidad total

Eso experimentarán los aficionados y jugadores del club catalán en caso de llevarse el duelo. Quién les iba a decir a ellos que estarían en una situación tan idílica en las tres competiciones a estas alturas de temporada. Por encima del resto, es en Liga donde se han mostrado invencibles. Han ganado a equipos tanto más asequibles como más empalagosos. Apabullaron a Espanyol, Eibar y Las Palmas. Doblegaron a Athletic, Villarreal y Sevilla.

Sin sumar una sola derrota y con apenas siete tantos recibidos, Ter Stegen ha sido el autor de grandes gestas para beneficio de su equipo. Sin embargo, no impidió que los azulgranas empatasen frente a Atlético, Valencia y Celta. En el clásico deseará echar el cerrojo, dejando a pan y agua al balón de oro.

Pero cuidado, porque el Barça de Valverde ha sabido reponerse a las adversidades tras un nefasto mercado veraniego. Neymar les dejó de imprevisto y la flamante estrella no llegó. La situación presagió unos meses complicados, aunque lejos de la realidad, todo ha ido de perlas. Quieren acabar 2017 en esa gloriosa línea.

Ernesto Valverde I Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Golpe de juego

Ambos conjuntos necesitan -más allá del resultado- brindar espectáculo a sus respectivas hinchadas. No está siendo un inicio de campaña representado en un fútbol de ensueño. Un clásico es una inmejorable opción para dar el golpe en la mesa, o mejor dicho: en el juego.

Isco e Iniesta, Messi y Cristiano, los dos croatas enfrentados o un galo y un uruguayo. Debe unirse la magia, la genialidad, el buen trato de balón y la efectividad. En un partido no apto para cardiacos ni para aburridos, deben relucir las mejores armas de cada futbolista.

Estos meses previos Madrid y Barça han dado muchos tumbos, jugado partidos buenos, malos o regulares. Se ha marcado, fallado e incluso hablado de crisis en la casa blanca. Por tanto, se desconoce cómo será este clásico. ¿Quién llevará la manija? ¿Quiénes serán determinantes? ¿Qué entrenador tomará las decisiones correctas? Todo está por verse.

Antecedentes

El más cercano fue hace apenas unos meses. La Supercopa de España enfrentó a los dos titanes en unos choques polémicos, emocionantes y con goles. Eso sí, fueron los madridistas quienes ofrecieron un juego más efectivo. Asensio, Ronaldo e Isco capitanearon a un Madrid aplastante.

Aquel Barça decepcionante no se vio, en cambio, en la pasada Liga. Los primeros noventa minutos disputados en la Jornada 14 finalizaron en 1-1. El equipo culé se puso por delante gracias a Luis Suárez y tuvo que ser Ramos el verdugo que igualaría a segundos del pitido final.

Marco Asensio festeja su tanto al Barça en Supercopa I Foto: Real Madrid

Una historia similar se volvió a vivir en el segundo clásico liguero, aunque toda la gloria fue para Messi y su tanto en el último minuto. Con goles de Casemiro, James, Rakitic y el propio argentino se llegó con empate a los instantes finales. La imagen del '10' elevando su camiseta a la grada del Bernabéu ha quedado en la retina culé.

El colegiado

Desde el comité murciano de árbitros, Sánchez Martínez se vestirá de amarillo y negro para dirigir su segundo clásico este año. En efecto, ya pitó la vuelta de Supercopa veraniega. Lo hizo sin demasiado revuelo, con un partido que ya estaba casi sentenciado tras el golazo de Marco Asensio en el inicio.

El murciano ocupa plaza de internacional desde el pasado enero, pues sustituyó al jubilado Velasco Carballo. Esta temporada ya ha pitado al conjunto blanco contra Las Palmas, también al equipo azulgrana en el segundo derbi catalán. Sí hubo algo de polémica en el encuentro frente a los canarios y en contra del Girona. Ahora, es su prueba de fuego. Papelón en el clásico, con la sombra del VAR acechando cada jornada.

Declaraciones

Por el momento, Sergio Ramos es una de las voces más reconocidas que han dado su opinión sobre el partido del 23D: "Estamos obligados a ganar más que nunca debido la situación en la que nos encontramos", ha expresado el central blanco.

La vital importancia se refleja en sus palabras. Tras proclamarse campeones del mundo, llegan en "buen momento de forma" y con ganas de "sumar los tres puntos".

En el lado opuesto, ha sido Andrés Iniesta el que ha mostrado su visión. Cree que en el clásico "todo se magnifica". Los culés quieren "dominar y ser efectivos" para "seguir creciendo" con la vista en alcanzar el objetivo: "ganar esta Liga", afirma el de Fuentealbilla.

Posibles onces