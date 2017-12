Zidane: “Me van a meter hostias pero no pasa nada, volveremos”

Zidane en rueda de prensa / Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Los blancos están mal, muy mal, desde el vestuario a la afición. Así lo ha confirmado su técnico, Zinedine Zidane, en rueda de prensa después de su desastroso encuentro: “Es una derrota muy dura”.

“No hemos tenido la posibilidad de hacer el primer gol nuestro, en un error defensivo nos meten el primero y la expulsión...”, se lamentaba el entrenador. “Este partido es muy complicado, ahora todo será difícil después de este episodio”, añade.

Zidane lo ha intentado por todos los medios, pero asume su error: “Después del primer gol lo que quería hacer es un doble cambio, más ofensivo y más arriba, pero después del segundo todo ha sido más difícil, saco a Karim y meto a Nacho pero ha sido todo imposible”.

A pesar de todo, piensa en positivo: “Ahora toca descansar bien y pensar en otra cosa. Volveremos como siempre, más fuertes y pensando que de todas formas esto es muy largo”.

“El fútbol es así”

“Tenemos las tres competiciones, mucha gente puede pensar que la Liga está sentenciada pero bueno, yo no lo pienso. Hay que descansar y cargar las pilas para volver como antes. Hemos tenido muchas cosas muy bonitas este año pero hoy ha sido una derrota muy complicada para todos los madridistas. Lo levantaremos”, expone el galo.

“Al final es una derrota que duele, esto es lo que hay, lo que nos toca hoy”

“Estamos mal porque es una derrota que duele, pero al mismo tiempo, no vamos a bajar los brazos. Tenemos una semana, vamos a volver seguro más fuertes que antes”, aseguró el técnico de los merengues.

En palabras de Zizou: “El Madrid nunca se rinde pase lo que pase, es un momento complicado por la derrota y los tres goles. Creo que no merecemos esto pero así es el fútbol y es lo que hay”.

Respecto a su once y táctica: “Estoy aquí para tomar decisiones y no me arrepiento de nada. Sé que mañana me van a meter hostias pero no pasa nada, no va a cambiar nada en lo que voy a pensar y voy a hacer, es una decisión mía. Lo único que hay claro es que estamos jodidos, nos duele mucho a todos, a mí el primero”.

“No estamos mal físicamente, por eso duele más”

“Cuando tú ganas partidos es todo muy bonito y cuando pierdes estás jodido, pero es nuestro trabajo, así es el fútbol. No estoy contento pero estoy con mis jugadores, lo que han hecho está genial, asume.

Respecto a Isco: “Tenía pensado sacar a Isco después pero con la continuidad y conforme ha ido el partido no he podido, me ha cambiado totalmente todo”, declara.

Sabe los fallos: “En el segundo gol se hace daño Mateo, juega por fuera y meten el segundo, fueron errores nuestros, no defendemos bien”, afirma.

“Han sido errores nuestros, no es culpa del físico”

Con los pies en la tierra pero con esperanza: “Hoy en día estamos mal, es una derrota que duele. Lo que vamos a hacer es lo de siempre, vamos a seguir adelante, esto es muy largo”.

Orgulloso de su equipo: “Siempre voy a defender a mis jugadores; es cierto que hay momentos más complicados para mí pero nunca suelo bajar los brazos y ellos tampoco”.

“Vamos a seguir con el trabajo, no ha sido un año malo”

Sabe que no le espera nada fácil pero se mantiene fuerte: “Vamos a recibir muchas críticas pero volveremos más fuertes que nunca”.

Rendirse no está en sus planes: “No hubiese cambiado nada de mi planteamiento, estoy aquí para tomar decisiones y las asumo. Tenemos una semana para volver a casa, pensar y descansar tranquilamente. Vamos volver más fuertes que nunca, este camino es muy largo y sabemos que en estas situaciones el Madrid siempre vuelve con más fuerza”.