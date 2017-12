Anuario VAVEL Real Madrid 2017: Borja Mayoral, un hombre que pide paso

Google Plus

Borja Mayoral celebra un gol frente al Borussia Dortmund

Hace ya 10 años, desde que Borja Mayoral ingresó en las categorías inferiores del Real Madrid y, a mi juicio, todavía no se le ha dado la oportunidad que merece. El chico, que cosechó más de 100 goles en el juvenil, no ha podido mostrar en el primer equipo todo el potencial que tiene, o por lo menos, no se le ha dejado.

Es en este momento, cuando el público blanco está poniendo en tela de juicio la actuación del supuesto titular, Karim Benzema, es ahora, cuando el delantero de Parla debía ser premiado con una titularidad en un partido importante. El ariete además, nunca ha soltado ninguna declaración fuera de tono en zona mixta ni ha cargado contra el entrenador, algo que le honra. El Bernabéu, que está cansado de algunas actuaciones de Benzema, pide a gritos un cambio, y ahí, debería entrar Mayoral.

El delantero madrileño embarcó la pasada temporada rumbo a Wolfsburgo intentando encontrar los minutos que no puede jugar en la Castellana. No obstante, la aventura no fue como esperaban ni él, ni el propio club. En el Vfl Wolfsburg solo llegó a disputar 21 partidos, divididos en 19 de Bundesliga y dos de la copa alemana, en los que consiguió anotar únicamente dos goles, siendo este un muy mal bagaje a final de temporada.

En su vuelta a la capital, el jugador después de hacer la gira americana con el equipo el pasado mes de julio. Posteriormente, en el mes de agosto, no disputó ningún minuto en la Supercopa de España, siendo desconvocado en ambos partidos. Por otro lado, tampoco fue convocado Zinedine Zidane en el primer partido de la temporada contra el Deportivo de La Coruña en Riazor. Apareció por primera vez en la temporada contra la ‘Fiore’ en trofeo Bernabéu, marcando además a los siete minutos de juego con asistencia de Cristiano Ronaldo. El primer gol oficial lo consiguió en la victoria del Real Madrid frente a la Real Sociedad por 1-3 en el Estadio de Anoeta.

Lo que está claro es que el chico evitó la derrota de su equipo, que hubiera sido un ridículo internacional, frente al Fuenlabrada. El delantero consiguió marcar un doblete por el cual el resultado terminó en 2-2. El chico apareció también contra el Borussia Dortmund el pasado 6 de diciembre marcando el primer gol del partido con una buena definición ante Burki. A lo mejor no es lo que se suele definir como un delantero de primer nivel, pero eso sí, cuando sale cumple y además, suele marcar. Sin ninguna duda, Borja Mayoral pide paso en el verde del Santiago Bernabéu.